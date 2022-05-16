Диетолог рассказала о пользе отказа от молока

Медик считает, что взрослым людям необязательно употреблять коровье молоко.

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Таким мнением поделилась врач-диетолог Эми Шапиро в интервью изданию Eat This! Not That!. По словам эксперта, взрослым людям рекомендовано заменить молоко альтернативными напитками, в которых тоже много кальция, витаминов А и D.

Оказывается, у некоторых людей может с возрастом проявиться непереносимость молочного белка, поэтому отказ от молочных продуктов положительно скажется на состоянии кожи, исчезнут различные высыпания, акне и экзема.

Молоко – продукт, в котором много гормонов, поэтому его регулярное потребление может нарушить баланс эстрогена и тестостерона и привести к перепадам настроения.