Диетолог рассказала о пользе отказа от молока

Медик считает, что взрослым людям необязательно употреблять коровье молоко.
Таким мнением поделилась врач-диетолог Эми Шапиро в интервью изданию Eat This! Not That!. По словам эксперта, взрослым людям рекомендовано заменить молоко альтернативными напитками, в которых тоже много кальция, витаминов А и D.
Оказывается, у некоторых людей может с возрастом проявиться непереносимость молочного белка, поэтому отказ от молочных продуктов положительно скажется на состоянии кожи, исчезнут различные высыпания, акне и экзема.
Молоко – продукт, в котором много гормонов, поэтому его регулярное потребление может нарушить баланс эстрогена и тестостерона и привести к перепадам настроения.
Также отказ от молока хорошо скажется на работе кишечника, улучшится его перистальтика, уменьшатся газообразование и ощущение вздутия живота.