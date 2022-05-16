Витамин Е — в каких продуктах содержится и для чего он нужен

Этот элемент предотвращает старение и ускоряет процессы восстановления.

Витамин Е — один из базовых для здоровья. Этот жирорастворимый витамин защищает организм от старения, нормализует гормональный фон и улучшает память. Можно ли найти такой важный витамин в продуктах, не съедая гору таблеток?

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Зачем нужен витамин E

Он важен для полноценного функционирования организма. Особенность витамина — в его антиоксидантных свойствах: он защищает мембраны клеток, белки, жиры и ДНК от негативного влияния свободных радикалов и токсичных соединений, не давая им распространяться по организму. Кроме того, он влияет на свёртываемость и циркуляцию крови, помогая предупредить развитие тромбоза.

укрепляет стенки сосудов;

способствует улучшению памяти;

отвечает за здоровье клеточной мембраны;

защищает эритроциты от свободнорадикального окисления (этот процесс ускоряет старение клеток и повышает риск онкологических заболеваний);

предотвращает избыточное формирование тромбоцитов, улучшает циркуляцию крови по органам и тканям;

сокращает риск атеросклероза и сердечной недостаточности;

поддерживает выработку гормона прогестерона, правильное формирование плаценты при беременности;

нормализует гормональный фон;

нормализует работу половых желез, усиливает потенцию;

ускоряет процессы восстановления;

благотворно влияет на образование коллагена и эластина, поддерживает соединительную ткань. Витамин E выполняет ряд важных функций:

Так в каких продуктах витамина E больше всего?

Растительные масла

Масло зародышей пшеницы особенно богато витамином Е: одна столовая ложка покрывает 135% суточной нормы. Исследования доказали, что такое масло снижает уровень холестерина, нормализует обмен веществ и укрепляет нервную систему.

Однако я не советую употреблять его людям с желчекаменной или мочекаменной болезнью. Полноценной заменой станет подсолнечное нерафинированное масло или масло фундука. Чайная ложка любого из них в салат или соус поможет восполнить треть дневной потребности в витамине Е. Оставшиеся 2/3 нормы заполните другими продуктами.

Ароматный миндаль

Миндаль можно есть в чистом виде, добавлять в разные блюда или внести в рацион в виде миндального молока, масла или муки.

В 100 г ореха содержится 26 мг витамина Е, большой процент Омега-3, белка, кальция и клетчатки. Жирные кислоты в составе миндаля улучшают и ускоряют усвоение витамина Е.

Я рекомендую замочить миндаль перед едой (минимум на восемь часов) и есть вместе с коричневой шкуркой. Она богата растительными антиоксидантами флавоноидами.

Кедровые орешки

В горсти кедровых орехов содержится 2,7 мг витамина E, что на 18% покрывает суточную потребность в нём. Эти орехи богаты минералами магнием и фосфором, которые укрепляют кости, поддерживают энергетический обмен и повышают работоспособность.

В кедре есть жирорастворимый витамин А, который отлично соединяется с витамином E, помогая лучше усваиваться обоим.

Брокколи

Брокколи — природный детоксикатор, который выводит из организма токсины, избыток сахара, холестерин и канцерогены (увеличивают риск онкологических заболеваний). Брокколи впечатляет содержанием витамина Е: 100 г овоща покрывает 10% суточной нормы.

Рекомендую употреблять брокколи в сыром виде или после небольшой термической обработки. Чтобы все полезные вещества, в том числе витамин Е, сохранились, готовьте брокколи на пару не более 5-10 минут.

Манго

В половинке сладкого плода содержится 1,5 мг витамина E, что соответствует 10% суточной нормы. Сочный и ароматный тропический фрукт сегодня можно найти во многих магазинах. При выборе плода обратите внимание на состояние кожуры: на ней не должно быть никаких повреждений, трещин и признаков гниения.

Семена подсолнечника

Чтобы восполнить дневную норму витамина Е, человеку достаточно съесть всего 43 г семян подсолнечника. Они питательны, и в них нет нет вредного холестерина, несмотря на то что они на 80% состоят из жиров. Наибольшей пользой обладают сырые неочищенные семечки, так как при обжарке они теряют витамины.

Болгарский перец

Средний плод перца содержит 13% суточной нормы витамина E. Продукт богат редким витамином Р, который укрепляет стенки кровеносных сосудов. Да ещё и витамина С в перце содержится больше, чем в апельсинах и лимонах.

Болгарский перец помогает восстановить микрофлору кишечника, снизить артериальное давление и укрепить иммунитет.

Сколько витамина E содержится в продуктах-рекордсменах, рассказали в таблице.

Как правильно хранить и использовать растительные масла

Во-первых, чтобы сохранить витамин Е в растительных маслах, не стоит подвергать их нагреву. Я настоятельно рекомендую использовать масла в холодном виде, добавляя их в еду непосредственно перед употреблением.

Во-вторых, не нужно хранить тару с маслами под прямыми солнечными лучами (на подоконнике или столе) и в открытых ёмкостях.