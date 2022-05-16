Эксперт назвал продукт, способный заменить мясо

О неожиданных полезных свойствах шампиньонов рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, благодаря низкой калорийности и быстро усваиваемым белкам гриб часто используют в рецептах диетического питания. Кроме того, шампиньоны вполне способны заменить мясо.

Также эксперт отметил, что грибы полезны для диабетиков. У шампиньонов, рассказал он, очень низкий гликемический индекс – всего 15 единиц, а содержащиеся в них витамины и микроэлементы помогают в работе печени, поджелудочной и других эндокринных желез, улучшают выработку инсулина и регуляцию углеводного обмена.

Кроме того, Буханцев объяснил, что шампиньоны содержат столько же фосфора, сколько и морепродукты, а витамины группы В, которых в продукте достаточно, оказывают благоприятное успокоительное действие на нервную систему, а также участвуют в нормализации липидного обмена.