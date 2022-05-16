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1 час назад

Эксперт назвал продукт, способный заменить мясо

Primpress

О неожиданных полезных свойствах шампиньонов рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт назвал продукт, способный заменить мясо
Фото: PrimpressPrimpress

По словам специалиста, благодаря низкой калорийности и быстро усваиваемым белкам гриб часто используют в рецептах диетического питания. Кроме того, шампиньоны вполне способны заменить мясо.

Также эксперт отметил, что грибы полезны для диабетиков. У шампиньонов, рассказал он, очень низкий гликемический индекс – всего 15 единиц, а содержащиеся в них витамины и микроэлементы помогают в работе печени, поджелудочной и других эндокринных желез, улучшают выработку инсулина и регуляцию углеводного обмена.

Кроме того, Буханцев объяснил, что шампиньоны содержат столько же фосфора, сколько и морепродукты, а витамины группы В, которых в продукте достаточно, оказывают благоприятное успокоительное действие на нервную систему, а также участвуют в нормализации липидного обмена.

Однако, по словам эксперта, грибы трудно перевариваются организмом из-за хитина, содержащегося в клеточных стенках, поэтому слишком много их есть не стоит. Также отказаться от этих грибов следует при панкреатите и гастрите, заболеваниях печени, аллергии на растительный белок и индивидуальной непереносимости.

Еда,Роспотребнадзор,
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