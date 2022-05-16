Диетолог рассказала об опасности плавленого сыра

Врач-диетолог Светлана Лазарева рассказала, когда употребление плавленого сыра может стать опасным. Ее слова приводит издание solenka.info.

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Лазарева согласилась, что плавленый сыр — это источник кальция, фосфора и некоторых витаминов, однако указала на большое содержание в нем фосфатов. «Фосфаты — это те вещества, которые добавляют, чтобы придать ему пастообразную текстуру. И фосфаты очевидно вредны, это доказано. В частности, фосфаты мешают усвоению кальция», — предостерегла от чрезмерного употребления продукта она.

По словам врача, избыток дозы фосфатов уничтожает запасы кальция в организме и может навредить костям, в частности, при формировании детского опорно-двигательного аппарата. «Злоупотребление плавлеными сырками может вызвать даже рахит», — говорит врач.

Лазарева добавила, что в плавленом сырке также содержатся «убойные» дозы натрия — следовательно, этот продукт слишком соленый и может вызвать отеки.