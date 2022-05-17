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2 часа назад

Диетолог назвала напиток для подавления аппетита при похудении

Lenta.ruиещё 3

Врач-диетолог Елена Тихомирова развеяла мифы о вреде кофе и рассказала, как этот напиток помогает худеть. Об этом сообщает издание «Известия».

Диетолог назвала напиток для подавления аппетита при похудении
Фото: lenta.rulenta.ru

Тихомирова утверждает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита. При этом, по ее словам, черный кофе без добавок вроде сахара, молока и сиропа не содержит калорий, что делает его особенно полезным при похудении.

Диетолог добавила, что, вопреки расхожему мнению, кофе не вымывает минералы из организма и ведет к повышению давления лишь в редких случаях и только при повышенной чувствительности к кофеину. Врачей, которые запрещают пить кофе людям, пытающимся сбросить вес, она назвала абсолютно неграмотными и некомпетентными.

Ранее сообщалось, что диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Они советуют после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком.

Еда,
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