Диетолог назвала напиток для подавления аппетита при похудении

Врач-диетолог Елена Тихомирова развеяла мифы о вреде кофе и рассказала, как этот напиток помогает худеть. Об этом сообщает издание «Известия».
Тихомирова утверждает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита. При этом, по ее словам, черный кофе без добавок вроде сахара, молока и сиропа не содержит калорий, что делает его особенно полезным при похудении.
Диетолог добавила, что, вопреки расхожему мнению, кофе не вымывает минералы из организма и ведет к повышению давления лишь в редких случаях и только при повышенной чувствительности к кофеину. Врачей, которые запрещают пить кофе людям, пытающимся сбросить вес, она назвала абсолютно неграмотными и некомпетентными.
Ранее сообщалось, что диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Они советуют после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком.