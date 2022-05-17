Диетолог назвала напиток для подавления аппетита при похудении

Врач-диетолог Елена Тихомирова развеяла мифы о вреде кофе и рассказала, как этот напиток помогает худеть. Об этом сообщает издание «Известия».

Фото: lenta.ru lenta.ru

Тихомирова утверждает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита. При этом, по ее словам, черный кофе без добавок вроде сахара, молока и сиропа не содержит калорий, что делает его особенно полезным при похудении.

Диетолог добавила, что, вопреки расхожему мнению, кофе не вымывает минералы из организма и ведет к повышению давления лишь в редких случаях и только при повышенной чувствительности к кофеину. Врачей, которые запрещают пить кофе людям, пытающимся сбросить вес, она назвала абсолютно неграмотными и некомпетентными.