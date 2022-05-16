Диетолог назвала норму и правила употребления свежевыжатых соков

Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова назвала норму и правила употребления свежевыжатых соков. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что свежевыжатые соки можно пить не более двух стаканов в сутки, иначе можно подорвать здоровье и навредить организму.

Правило первое: разумная норма

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По словам диетолога, свежевыжатые соки не стоит пить литрами. Разумная норма — до двух стаканов в сутки. С фруктовыми фрешами начинать лучше с 50 миллилитров, а то и вовсе с одной столовой ложки. Для овощных соков, так как они богаче клетчаткой и менее насыщены сахаром, допустим чуть больший объем: начинать можно с 200 миллилитров. Нутрициолог напоминает, что ежедневное употребление соков с высоким гликемическим индексом может привести к обострению хронических заболеваний, скачкам артериального давления и развитию сердечных патологий. Также чрезмерное количество сахара спровоцирует нарушение обмена веществ и негативно скажется на зубной эмали.

Правило второе: употреблять соки в строго отведенное время

Подходящее время для фреша — первая половина дня, но не до завтрака, обращает внимание эксперт. В момент пробуждения организм готовится начать процесс пищеварения, и свежевыжатый сок может спровоцировать дискомфорт и чрезмерное газообразование. Поэтому лучше отдать предпочтение чистой теплой воде.

Диетолог рекомендует употреблять фреш как минимум за 20 минут до еды или через 20 минут после. Но главное — перед соком выпить 100 миллилитров теплой воды для максимального усваивания витаминов и предотвращения обезвоживания. Пить соки лучше сразу после отжима, так как полезные микроэлементы разрушаются от взаимодействия с кислородом. Единственный сок, который стоит подержать в холодильнике — свекольный. За несколько часов он становится менее проблемным для усваивания.

Правило третье: выбирать безопасные ингредиенты

По мнению Богдановой, лучше отжимать соки из продуктов с низким гликемическим индексом — яблок, груш, слив — и не удалять из напитка всю мякоть. Нерастворимая клетчатка предотвращает слишком быстрый подъем уровня сахара и дает заряд инсулина, спасая от лишних жировых отложений. Овощные фреши очень полезны, однако к ним применимы те же правила, что к фруктовым: гликемический индекс не выше 45 и непременно какое-то количество мякоти, оставленной в соке.Самыми полезными для восстановления сердечно-сосудистой системы диетолог считает свекольный сок, свекольно-апельсиновый, все фреши из цитрусов с гликемическим индексом не выше 45, томатный, яблочный, грушевый и сливовый.

Правило четвертое: здоровое сочетание