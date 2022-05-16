Как легко снизить калорийность блюд: инструкция

Чтобы избежать набора веса, необходимо сделать так, чтобы организм тратил меньше калорий, чем потребляет. Но это вовсе не означает, что всю жизнь придется сидеть на диетах или вовсе голодать. Достаточно лишь скорректировать свой рацион. «Рамблер» подскажет, как это сделать без особых усилий.

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Запекать мясо

Жареное мясо, конечно, блюдо очень вкусное, но, увы, не слишком полезное. Калорийность жареного мяса увеличивается за счет того, что оно, как правило, готовится на достаточно большом количестве масла. Отдайте предпочтение запеченному мясу, снизив таким образом количество потребляемых калорий и уменьшив нагрузку на печень.

Заменить колбасу на мясо

Если вы не мыслите своей жизни без бутербродов, можно сделать их менее калорийными. Колбасу, например, которая в основном сейчас состоит из заменителей мяса и крахмала, а также является очень жирной, смело можно заменить на мясо. Тонкие ломтики запеченной куриной грудки или постной свинины не менее вкусны в качестве одного из ингредиентов сытного, но гораздо менее калорийного сэндвича.

Перекусывать меньше

Многие привыкли перекусывать орехами, сыром, сухофруктами или батончиками мюсли. Они, конечно, более полезны, чем, например, печенье или шоколад, но порой могут быть весьма калорийными. Весь вопрос – в количестве. Поэтому перекусами лучше не увлекаться.

Сменить тарелки

Положив еду на маленькие тарелки, вы сразу сильно сократите калорийность блюда (если, конечно, не планируете несколько раз просить добавки). Кроме того, стоит обращать внимание на цвет посуды. Стоит отдать предпочтение тарелкам зеленого, синего или коричневого цвета: эти оттенки притупляют чувство голода. А вот от яркой красной или желтой посуды лучше отказаться: эти цвета, возбуждают аппетит.

Пить воду