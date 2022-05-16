Рецепт вкусных и быстрых сырников

Сырники один из самых вкусных завтраков, который еще не успел всем надоесть. Помимо вкуса и пользы, одно из главных преимуществ такого блюда в том, что его можно приготовить заранее в большом количестве и убрать на хранение в морозилку. После чего приготовление завтрака будет занимать у вас гораздо меньше времени - просто доставайте готовые сырники из холодильника и разогревайте в микроволновке.
Для приготовления нежных сырников вам понадобятся:
Процесс приготовления:
Готовое блюдо можно посыпать сахарной пудрой или добавить джем или мед. Также сырники отлично сочетаются со свежими фруктами и сметаной.
Для заготовки большего количества сырников для хранения в морозилке, увеличьте пропорционально количество ингредиентов до нужного вам объема порции. Приятного аппетита!