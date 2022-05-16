Врач объяснил, почему мыть куриное мясо опасно

Врач и специалист по пищевой безопасности Джеймс Кинчелоу назвал куриное мясо одним из самых подверженных заражению сальмонеллой продуктов. Специалист также объяснил опасность его мытья перед готовкой. Его слова передает Eat This, Not That.

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Кинчелоу рассказал, что паразит не выдерживает тепловой обработки. Более того, необходимо качественно очистить кухню после готовки, сальмонелла может остаться на раковине и кухонных поверхностях.

«Сальмонелла не может выжить в курице, если она приготовлена правильно. Но паразит может выжить на ваших столешницах, раковине, губках, пальцах, одежде — на любой поверхности, к которой прикасалось зараженное мясо и которая после этого не была должным образом очищена», — обратил внимание он.

Для того, чтобы предотвратить распространение сальмонеллы по кухне лучше не мыть птицу перед приготовлением.

«Мы понимаем, что курица склизкая, но это не значит, что перед приготовлением ее нужно мыть в раковине. Мытье курицы не уменьшает количество бактерий на ней, но распространяет их по раковине и кухне», — отметил врач.

Более эффективной мерой избевления от скользкого слоя на курице будет протирание туши птицы бумажным полотенцем. Не менее важно регулярно мыть руки, готовить мясо при высокой температуре, хранить курицу отдельно от других продуктов и дезинфецировать поверхности на кухне.