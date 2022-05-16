Украдут ваш сон: какие продукты нельзя есть вечером?

Помимо кофе и крепкого чая бодрость организму могут предоставить некоторые продукты, в чем нет необходимости перед сном, рассказал сомнолог и диетолог Даниэль Перес Видаль.

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Прежде всего следует убрать сахар в ночное время, поскольку его повышение действует как стимулятор энергии. Мороженое, даже без добавок, перед ночным сеансом просмотра фильма не рекомендуется. Среди других продуктов – сладкий йогурт, шоколад, сосиски с кетчупом и т.д.

Кофеин также находится в газированных напитках или некоторых таблетках от кашля. Кроме того, острая пища увеличивает метаболизм, провоцируя бодрость.