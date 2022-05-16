Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
43 минуты назад

Россиянам назвали провоцирующие образование зубного налета продукты

Lenta.ru

Стоматолог-терапевт Елена Ремезова перечислила продукты, провоцирующие образование зубного налета. В беседе с изданием РИАМО специалист предупредила россиян, что налет образуется не только вследствие плохой гигиены полости рта.

Названы провоцирующие образование зубного налета продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главной причиной появления налета Ремизова назвала употребление черного или зеленого чая. В меньшей степени, но все же влияют на образование темного или светлого пигментированного налета на зубах кофе и травяные отвары. Во всех этих напитках содержатся смолы, которые и оседают на зубах, пояснила специалист, добавив, что по тем же причинам окрашивают зубы и сигареты.

Кроме того, по словам стоматолога, на образование зубного налета серого оттенка влияет вода, в которой содержится большое количество железа, а также лекарственные медикаменты для поднятия уровня железа в организме.

В заключение стоматолог напомнила о том, как важно соблюдать гигиену полости рта. При некачественной чистке зубов налет может образовываться даже без злоупотребления чаем и кофе. Ремезова рекомендовала чистить зубы утром и вечером, делать это тщательно и уделять внимание их наружной и внутренней поверхности. После чистки стоит пользоваться ирригатором и зубной нитью.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители