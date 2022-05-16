Как приготовить кубдари – грузинский пирог с мясомМясной пирог кубдари есть всегда на праздничном застолье у грузин, но не только – хозяйки частенько готовят его для ежедневных или воскресных завтраков и обедов.

Всевозможные пироги с мясом, сыром, овощами – неотъемлемая часть грузинской кухни. Тесто для кубдари обязательно дрожжевое, мясную начинку обычно делают из говядины с добавлением сала и большого количества традиционных для грузинской кухни приправ и специй. Рецепт кубдари – грузинского пирога с мясом – предлагаем вашему вниманию.

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Как приготовить кубдари – грузинский пирог с мясом

Кухня:

Грузинская, выпечка, калории: 1032, время приготовления: 01:20

Ингредиенты

• мука пшеничная, сорт высший – 1 кг;• молоко – 0,5 л;• яйцо свежее – 1 крупное;• дрожжи сухие – 1 чайн. ложка с верхом;• сахар и соль – по 1 чайн. ложке;• масло сливочное – 60 гр.

Для начинки:

• говядина/ телятина – 1 кг;• сало свежее – 250 гр;• лук покрупнее, репчатый – 2 шт;• аджика грузинская сухая – 2 чайн. ложки;• чеснок – 3-4 дольки;• приправа уцхо-сунели – 2-3 щепотки;• кориандр и жгучий молотый (красного сорта) перец – по 0, 5 чайн. ложке;• соль – 2-3 щепотки;• приправа зира – 0,5 чайн. ложки.

Рецепт

1. Нарежьте говядину и свежее сало очень мелкими кусочками. Далее мелко порубите обе луковицы, потом чеснок – его можно продавить и через пресс. Добавьте лук и чеснок в мясо, следом сухую аджику и все приправы и специи.

2. Начинку хорошенько взбейте руками и уберите в холодильник для маринования – примерно на час-полтора.

3. А пока займитесь дрожжевым тестом для кубдари: в теплое молоко отправьте сахар и дрожжи. Слегка всколотите венчиком и выждите 10 минут. Муку просейте в широкую миску, чтобы легла холмиком, в центре которого проделайте рукой ямку. В нее переправьте жидкость с дрожжами и сырое яйцо.

4. Приступите к вымешиванию теста: когда мука полностью впитает жидкость, добавьте растопленное (но остывшее!) сливочное масло. Замешанное мягкое тесто оставьте на час, накрыв миску с ним пленкой или полотенцем.

5. Тесто за час поднимется, его обомните и поделите на четыре равных куска. Скатайте из них колобки. Дайте им отлежаться четверть часа, после чего разомните каждый ладонью и слегка раскатайте равномерно.

6. Выложите мясную острую начинку – подтяните тесто кверху и защипните. Шов расплющите ладошкой, посыпьте слегка мукой и переверните. Сделайте еще пироги – всего получится четыре.