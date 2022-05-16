Врач объяснила, как выбрать качественную клубнику

Качественная клубника должна быть однородного цвета, иметь зеленые хвостики, а также оставлять после себя след на посуде, в которой ее продают. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

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По словам врача, количество нитратов в плодах определить в домашних условиях вряд ли получится. Достоверную информацию о содержании вредных веществ может показать только полноценное лабораторное исследование. Однако можно ориентироваться на внешний вид ягоды.

Клубника не должна быть темно-красной — такой цвет говорит о том, что при выращивании растения применяли селитру.

«Пятна на клубнике показывают, что ее выращивали с применением химикатов. Необработанная клубника оставляет пятна сока на посуде и таре, в которой ее продают»,

— объяснила Дианова.

Диетолог также рекомендовала обратить внимание на то, в каком состоянии у клубники находятся хвостики.

«У ягод обязательно должны быть свежие зеленые хвостики. Не спешите их обрывать — это запускает процесс разрушения витамина С»,

— посоветовала она.