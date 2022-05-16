Врач объяснила, как выбрать качественную клубнику

Качественная клубника должна быть однородного цвета, иметь зеленые хвостики, а также оставлять после себя след на посуде, в которой ее продают. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.
По словам врача, количество нитратов в плодах определить в домашних условиях вряд ли получится. Достоверную информацию о содержании вредных веществ может показать только полноценное лабораторное исследование. Однако можно ориентироваться на внешний вид ягоды.
Клубника не должна быть темно-красной — такой цвет говорит о том, что при выращивании растения применяли селитру.
«Пятна на клубнике показывают, что ее выращивали с применением химикатов. Необработанная клубника оставляет пятна сока на посуде и таре, в которой ее продают»,
— объяснила Дианова.
Диетолог также рекомендовала обратить внимание на то, в каком состоянии у клубники находятся хвостики.
«У ягод обязательно должны быть свежие зеленые хвостики. Не спешите их обрывать — это запускает процесс разрушения витамина С»,
— посоветовала она.
Важно также понимать и откуда клубнику завезли — российская ягода на грядке не появляется раньше июня. Для этого при покупке клубники раньше июня диетолог посоветовала спрашивать у продавцов сертификат на товар.