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2 часа назад

Врачи рассказали об опасности разогретого риса

Lenta.ru

Врачи из Агентства пищевых стандартов и Национальной службы здравоохранения Англии рассказали об опасности разогретого риса. На их рекомендации обратило внимание издание Mirror.

Врачи рассказали об опасности разогретого риса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Агентстве пищевых стандартов уточнили, что опасно не разогревание риса, а способ его хранения перед этим. Рис, уточнили специалисты, содержит споры потенциально вредоносной бактерии — восковой бациллы. Если оставить его храниться при комнатной температуре после варки, споры развиваются в бактерии и могут после употребления в пищу привести к расстройству в пищеварения — вызвать тошноту или диарею, предупреждают врачи.

Как правило, нежелательные симптомы, уточнили в агентстве, развиваются в течение одного-пяти часов после употребления испорченной пищи.

В Национальной службе здравоохранения Англии рекомендуют отправлять рис в холодильник через час после готовности, когда он достаточно остынет. Эксперты добавляют, что употребить его в пищу желательно в течение суток, разогревая до образования пара не более одного раза.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. Кларксон объяснила, что для похудения важен не только дефицит калорий, но и количество углеводов, жиров и белков, которые употребляет человек.

Еда,
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