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2 часа назад

Какой чай пить при вздутии живота

Ferra.ru

Вздутие живота — неприятное состояние. Одним из основных факторов, способствующих накоплению газов в кишечнике, является неправильное переваривание углеводов, сахаров. Как же справиться с этим?

Какой чай пить при вздутии живота
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Нередко со вздутием сталкиваются люди, у которых есть непереносимость некоторых видов сахара, например лактозы.

Некоторые продукты и напитки, впрочем, оказывают положительное влияние на работу кишечника. Было замечено, что чай из одуванчика помогает уменьшить задержку жидкости, а магний действует как мягкое слабительное. Пробиотики также помогают сбалансировать микробиом кишечника, а регулярные физические упражнения даже помогают уменьшить эту проблему.

Диетолог также назвал наиболее эффективный при вздутии живота напиток. Это имбирный чай.

Настоятельно рекомендуем вам не заниматься самодиагностикой и не назначать себе самостоятельно лечение. Все новостные материалы являются лишь ознакомительными, не представляют собой руководство к действию.

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