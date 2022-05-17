Как выбрать овощи и фрукты и не набрать безвкусной химии

Сразу пара золотых правил. То, что мнётся — перезрелое. Гнилые пятна — минимум к неприятному вкусу, максимум — к пищевому расстройству и выпадению из активной жизни на пару суток. Любое повреждение кожуры — чёткий сигнал к тому, что внутри поселилась счастливая колония микробов. Лучший способ определить спелость и качество даров природы — нюхать и трогать.

Фото: runews24.ru runews24.ru

А теперь конкретнее.

Видео дня

Огурцы

Спелые огурцы манят характерным свежим запахом. Выбирайте экземпляры с кожурой зелёного или тёмно-зелёного цвета: желтизна — признак перезрелости. Пупырышки никакой роли в качестве огурцов не играют, это зависит лишь от сорта, а вот форма — это важно: не должно быть излишней изогнутости и очевидно огромных размеров.

Хороший огурец — это упругий огурец. А ещё стоит обратить внимание на хвостик: он должен торчать вне зависимости от того, сухой он или нет.

Помидоры

Абсолютный лидер по разочарованию в несезон: красивые упругие плоды оказываются на вкус как резина. А секрет в аромате: хорошие помидоры источают характерный запах, наиболее ощутимый у плодоножки. Кстати, про плодоножку: она должна быть зелёной, так как засохшая — это признак недозрелого томата. Цвет помидоров не важен, а вот его насыщенность — ещё как.

Тактильные ощущения тоже помогут выбрать хорошие плоды: берите те, которые мягкие, но упругие, с тонкой кожицей. Излишне мягкие или морщинистые экземпляры покупать не стоит — они уже на стадии подгнивания.

Баклажаны

С этими овощами всё просто: нужно оценить их внешний вид. Чек-лист: зелёная плодоножка, продолговатая форма, блестящая кожица. Для полноты картины можно потрогать — если вкупе с перечисленными признаками плод упругий, смело берём.

Пожухлые, морщинистые, излишне мягкие — не наш вариант, их кладём на место и никогда больше не трогаем.

Клубника

Выбрать хорошую корзинку клубники — целая наука. Хорошую свежую клубнику по внешнему виду крайне сложно отличить от безвкусной и накаченной химикатами. Более того, очевидно «выставочный» экземпляр — крупные ягоды, яркая блестящая кожица — это почти всегда ловушка. Клубника российского производителя без лишней химии не такая пёстрая и блестящая, ягодки не обязательно идеально правильной формы. Основной цвет — ярко-красный, если видите бордовый оттенок — это либо перезрелые экземпляры, либо — если они тугие — перекаченные селитрой.

Признак свежей клубники — зелёная «чашечка» у основания и плотность тела. Стоит понюхать ягодку или корзинку — то, что нужно, имеет насыщенный характерный аромат. Нет запаха — вкуса тоже нет, как бы красиво клубника не выглядела.

Выбирайте ягоды среднего размера, они слаще крупных. Чем меньше белых зон на кожице, тем более спелый плод.

Черешня

Хорошую черешню видно сразу: она блестит, кожица гладкая и чистая, обязательно должна быть плодоножка — без неё плоды быстро «заражаются». Если поверхность не глянцевая, это явный признак того, что собирали черешню давно, а значит, высок риск купить уже подгнивающие плоды.

Сейчас на подходе ранние сорта — они не такие сладкие и насыщенные, как сезонные, которые появляются с конца июня по середину июля.

Вишня

В целом, правила идентичны тем, что в пункте про черешню. Плодоножки — зелёные, цвет, в зависимости от сорта, от светло-красного к бордовому, почти чёрному. Главное — ягоды должны быть красивые и не мятые. Чем крупнее ягоды, тем они слаще. Не забудьте понюхать вишню: винный или уксусный запах говорит о том, что плоды уже портятся.

Арбузы

Все знают, что арбуз нужно постукивать, но далеко не каждый понимает, зачем. Рассказываем: спелый арбуз отдаёт гулким звуком, а поверхность упруго пружинит. Цвет нас не интересует, так как тут всё зависит от сорта, а вот пятно на боку — это важно: оно должно быть жёлтым, от 5 до 10 сантиметров в диаметре.

Хвостик, размер, некие «пуговки» и всё остальное значения не имеют, это всё народные заблуждения.

Дыни

Дыни тоже нужно постукивать, но, в отличие от арбуза, звук должен быть глухим. Признак спелости — насыщенный желтый цвет и ощутимая упругость. Вмятины, трещины при сдавливании говорят о том, что плод перезрел.