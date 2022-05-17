Как выбрать овощи и фрукты и не набрать безвкусной химии

Сразу пара золотых правил. То, что мнётся — перезрелое. Гнилые пятна — минимум к неприятному вкусу, максимум — к пищевому расстройству и выпадению из активной жизни на пару суток. Любое повреждение кожуры — чёткий сигнал к тому, что внутри поселилась счастливая колония микробов. Лучший способ определить спелость и качество даров природы — нюхать и трогать.
А теперь конкретнее.
Спелые огурцы манят характерным свежим запахом. Выбирайте экземпляры с кожурой зелёного или тёмно-зелёного цвета: желтизна — признак перезрелости. Пупырышки никакой роли в качестве огурцов не играют, это зависит лишь от сорта, а вот форма — это важно: не должно быть излишней изогнутости и очевидно огромных размеров.
Хороший огурец — это упругий огурец. А ещё стоит обратить внимание на хвостик: он должен торчать вне зависимости от того, сухой он или нет.
Абсолютный лидер по разочарованию в несезон: красивые упругие плоды оказываются на вкус как резина. А секрет в аромате: хорошие помидоры источают характерный запах, наиболее ощутимый у плодоножки. Кстати, про плодоножку: она должна быть зелёной, так как засохшая — это признак недозрелого томата. Цвет помидоров не важен, а вот его насыщенность — ещё как.
Тактильные ощущения тоже помогут выбрать хорошие плоды: берите те, которые мягкие, но упругие, с тонкой кожицей. Излишне мягкие или морщинистые экземпляры покупать не стоит — они уже на стадии подгнивания.
С этими овощами всё просто: нужно оценить их внешний вид. Чек-лист: зелёная плодоножка, продолговатая форма, блестящая кожица. Для полноты картины можно потрогать — если вкупе с перечисленными признаками плод упругий, смело берём.
Пожухлые, морщинистые, излишне мягкие — не наш вариант, их кладём на место и никогда больше не трогаем.
Выбрать хорошую корзинку клубники — целая наука. Хорошую свежую клубнику по внешнему виду крайне сложно отличить от безвкусной и накаченной химикатами. Более того, очевидно «выставочный» экземпляр — крупные ягоды, яркая блестящая кожица — это почти всегда ловушка. Клубника российского производителя без лишней химии не такая пёстрая и блестящая, ягодки не обязательно идеально правильной формы. Основной цвет — ярко-красный, если видите бордовый оттенок — это либо перезрелые экземпляры, либо — если они тугие — перекаченные селитрой.
Признак свежей клубники — зелёная «чашечка» у основания и плотность тела. Стоит понюхать ягодку или корзинку — то, что нужно, имеет насыщенный характерный аромат. Нет запаха — вкуса тоже нет, как бы красиво клубника не выглядела.
Выбирайте ягоды среднего размера, они слаще крупных. Чем меньше белых зон на кожице, тем более спелый плод.
Хорошую черешню видно сразу: она блестит, кожица гладкая и чистая, обязательно должна быть плодоножка — без неё плоды быстро «заражаются». Если поверхность не глянцевая, это явный признак того, что собирали черешню давно, а значит, высок риск купить уже подгнивающие плоды.
Сейчас на подходе ранние сорта — они не такие сладкие и насыщенные, как сезонные, которые появляются с конца июня по середину июля.
В целом, правила идентичны тем, что в пункте про черешню. Плодоножки — зелёные, цвет, в зависимости от сорта, от светло-красного к бордовому, почти чёрному. Главное — ягоды должны быть красивые и не мятые. Чем крупнее ягоды, тем они слаще. Не забудьте понюхать вишню: винный или уксусный запах говорит о том, что плоды уже портятся.
Все знают, что арбуз нужно постукивать, но далеко не каждый понимает, зачем. Рассказываем: спелый арбуз отдаёт гулким звуком, а поверхность упруго пружинит. Цвет нас не интересует, так как тут всё зависит от сорта, а вот пятно на боку — это важно: оно должно быть жёлтым, от 5 до 10 сантиметров в диаметре.
Хвостик, размер, некие «пуговки» и всё остальное значения не имеют, это всё народные заблуждения.
Дыни тоже нужно постукивать, но, в отличие от арбуза, звук должен быть глухим. Признак спелости — насыщенный желтый цвет и ощутимая упругость. Вмятины, трещины при сдавливании говорят о том, что плод перезрел.
Обратите внимание на запах: он должен быть сладковатым. Нет аромата — смысла покупать тоже нет. И на хвостик тоже посмотрите, убедитесь, что он полностью сухой. Если это не так — дыня не дозрела.