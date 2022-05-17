Готовим по рецептам Макдональдса дома: бургер, картошка, соусы

McDonald's объявил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение объяснили возникшими операционными и логистическими сложностями, в связи с которыми невозможно планировать работу и поддерживать стандарты качества.
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Говоря простыми словами, из-за санкций работа иностранных компаний в России стала невозможной. Однако многие блюда, которыми радовал нас фастфуд, можно приготовить дома. «Рамблер» расскажет, как приготовить домашние бургеры и картошку и соусы по рецепту Макдональдс.
Рецепт по-настоящему вкусного бургера «Биг Тейсти»
Главный плюс домашнего бургера – это отсутствие дополнительных добавок, качественное мясо, большое количество овощей и меньшее количество калорий. Чтобы такой бургер приготовить, достаточно вспомнить слова рекламной песни про «две мясные котлеты гриль» и просто воплотить их в реальности.
Впервые этот бургер появился в Калифорнии в 1997 году. Его создали, чтобы McDonald’s смог конкурировать с более успешным Burger King. Рецепт легендарного бургера на самом деле прост:
Для бургера понадобится:
- 200 г фарша говядины.
- Плавленый сыр – 3 кусочка.
- Помидор крупный.
- Луковица средняя.
- Листья салата.
- Булка для бургера.
- Соль.
- Перец.
- Для соуса:
- Одно куриное яйцо.
- Чайная ложка горчицы.
- Масло растительное – 60 мл.
- Сок лимона — 10 мл.
- Соус барбекю — 2 большие ложки.
- И, конечно, специи – черный молотый перец, паприка и сушеный чеснок.
Готовим котлету:
- В миску выложите фарш, добавьте специи, плюс соль и перемешайте. Сформируйте руками котлету, которая по размеру чуть превосходит булочку. При жарке ее размер уменьшится.
- Котлету можно подморозить в морозилке, чтобы она не потеряла форму, а затем обжарить с двух сторон на разогретой сковороде.
Готовим соус:
- Чтобы приготовить соус для бургера в чашу для блендера нужно разбить одно яйцо и добавить чайную ложку горчицы, затем влить 30 мл масла растительного и начать взбивать.
- Затем в смесь добавляем паприку, сушеный чеснок, черный перец, сок лимона и две столовые ложки любого соуса «Барбекю» из магазина. И снова тщательно взбиваем.
Собираем бургер:
- Обжарьте булочки для бургера с внутренней стороны на сковороде с маслом или без – на ваш выбор.
- На нижнюю булочку кладем 2 пластинки плавленого сыра.
- Затем котлету, а поверх пластинку сыра, в этот раз одну.
- Следом идут 3 тонко нарезанных помидора.
- Лук, порезанный на полукольца. Его количество – на ваш вкус.
- Салатный лист
- Верхнюю булочку с внутренней стороны смазываем соусом и закрываем бургер. Можно пробовать!
Как сделать картошку фри
Чтобы приготовить картошку фри, вам нужны всего 4 ингредиента:
Литр растительного масла.
Столовая ложка соли и сахара.
Готовим картошку:
- Берем очищенный картофель и нарезаем брусочками примерно 1 сантиметр
- Обваливаем в смеси соли и сахара.
- Добавляем воду и перемешиваем.
- Через 2-3 минуты достаем картофель и выкладываем на вафельное полотенце.
- Обсушенный картофель отправляем в морозилку на час.
- Затем наливаем масло в сковороду и доводим до кипения.
- Достаем картофель и бросаем в кипящее масло, жарим 7 минут. И готово!
Делаем картошку по-деревенски
Приготовить картофель по-деревенски достаточно просто, главное не упустить важнейший элемент – варку!
- Чтобы приготовить настоящую картошку по-деревенски ее предварительно необходимо нарезать на дольки.
- Затем отварить в подсоленной воде и добавить туда чайную ложку соды.
- Когда картофель станет мягким, его необходимо вынуть и обсушить. Можно обсушить бумажным полотенцем или сделать это на сковороде.
- Затем соедините оливковое масло и специи по вкусу.
- Смажьте кусочки картофеля получившейся смесью.
- И положите картофель в духовку на 20 минут, чтобы появилась та самая хрустящая корочка. Вуаля!
Многие думают, что приготовить сырный соус дома невозможно. Но опытные хозяйки знают, что это не так.
Ингредиенты:
Сыр твердый (можно смесь Чеддера и Маасдама) – 80 гр.
Соль и черный перец по вкусу;
Паприка, базилик, сушеный укроп и чеснок.
Готовим соус:
Трем сыр на терке и смешиваем с маслом и сливками в сотейнике. Ставим на малый огонь.
Пока сыр плавится, смешиваем молоко с крахмалом.
В горячую сырно-сливочно-масляную смесь вливаем молоко. Постоянно мешаем, огонь очень слабый – чтобы не прикипело.
Когда смесь станет равномерной, добавляем специи.
Уварите соус до смешивания всех ингредиентов и подавайте к столу!
Чем заменить кисло-сладкий соус
Признаемся честно, приготовить кисло-сладкий соус как в McDonald's действительно трудно.
Ингредиенты:
- Четверть стакана варенья из абрикосов и персиков
- 2 ст. л. кукурузного сиропа
- 4 ч. л. белого уксуса
- 1,5 ч. л. Крахмала
- 0,5 ч. л. соевого соуса
- 0,5 ч. л. Горчицы
- Щепотка соли
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. воды
Готовим соус:
- Все ингредиенты, кроме воды, помещаем в чашу.
- Перемешиваем блендером, пока не получится однородная масса.
- Пюре перекладываем в сотейник и ставим на средний огонь.
- Помешивая соус, вливаем воду и готовим около 7 минут. Готово!
Куда проще купить кисло-сладкий соус AROY-D, который производят в Таиланде. Это один из самых популярных соусов паназиатской кухни. Традиционно его используют в качестве дип-соуса для курицы и он прекрасно заменяет соус из любимого кафе.