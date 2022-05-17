Готовим по рецептам Макдональдса дома: бургер, картошка, соусы

McDonald's объявил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение объяснили возникшими операционными и логистическими сложностями, в связи с которыми невозможно планировать работу и поддерживать стандарты качества.

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Говоря простыми словами, из-за санкций работа иностранных компаний в России стала невозможной. Однако многие блюда, которыми радовал нас фастфуд, можно приготовить дома. «Рамблер» расскажет, как приготовить домашние бургеры и картошку и соусы по рецепту Макдональдс.

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Рецепт по-настоящему вкусного бургера «Биг Тейсти»

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Главный плюс домашнего бургера – это отсутствие дополнительных добавок, качественное мясо, большое количество овощей и меньшее количество калорий. Чтобы такой бургер приготовить, достаточно вспомнить слова рекламной песни про «две мясные котлеты гриль» и просто воплотить их в реальности.

Впервые этот бургер появился в Калифорнии в 1997 году. Его создали, чтобы McDonald’s смог конкурировать с более успешным Burger King. Рецепт легендарного бургера на самом деле прост:

Для бургера понадобится:

200 г фарша говядины.

Плавленый сыр – 3 кусочка.

Помидор крупный.

Луковица средняя.

Листья салата.

Булка для бургера.

Соль.

Перец.

Для соуса:

Одно куриное яйцо.

Чайная ложка горчицы.

Масло растительное – 60 мл.

Сок лимона — 10 мл.

Соус барбекю — 2 большие ложки.

И, конечно, специи – черный молотый перец, паприка и сушеный чеснок.

Готовим котлету:

В миску выложите фарш, добавьте специи, плюс соль и перемешайте. Сформируйте руками котлету, которая по размеру чуть превосходит булочку. При жарке ее размер уменьшится.

Котлету можно подморозить в морозилке, чтобы она не потеряла форму, а затем обжарить с двух сторон на разогретой сковороде.

Готовим соус:

Чтобы приготовить соус для бургера в чашу для блендера нужно разбить одно яйцо и добавить чайную ложку горчицы, затем влить 30 мл масла растительного и начать взбивать.

Затем в смесь добавляем паприку, сушеный чеснок, черный перец, сок лимона и две столовые ложки любого соуса «Барбекю» из магазина. И снова тщательно взбиваем.

Собираем бургер:

Обжарьте булочки для бургера с внутренней стороны на сковороде с маслом или без – на ваш выбор.

На нижнюю булочку кладем 2 пластинки плавленого сыра.

Затем котлету, а поверх пластинку сыра, в этот раз одну.

Следом идут 3 тонко нарезанных помидора.

Лук, порезанный на полукольца. Его количество – на ваш вкус.

Салатный лист

Верхнюю булочку с внутренней стороны смазываем соусом и закрываем бургер. Можно пробовать!

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Как сделать картошку фри

Чтобы приготовить картошку фри, вам нужны всего 4 ингредиента:

Свежий картофель.

Литр растительного масла.

Столовая ложка соли и сахара.

Готовим картошку:

Берем очищенный картофель и нарезаем брусочками примерно 1 сантиметр

Обваливаем в смеси соли и сахара.

Добавляем воду и перемешиваем.

Через 2-3 минуты достаем картофель и выкладываем на вафельное полотенце.

Обсушенный картофель отправляем в морозилку на час.

Затем наливаем масло в сковороду и доводим до кипения.

Достаем картофель и бросаем в кипящее масло, жарим 7 минут. И готово!

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Делаем картошку по-деревенски

Приготовить картофель по-деревенски достаточно просто, главное не упустить важнейший элемент – варку!

Чтобы приготовить настоящую картошку по-деревенски ее предварительно необходимо нарезать на дольки.

Затем отварить в подсоленной воде и добавить туда чайную ложку соды.

Когда картофель станет мягким, его необходимо вынуть и обсушить. Можно обсушить бумажным полотенцем или сделать это на сковороде.

Затем соедините оливковое масло и специи по вкусу.

Смажьте кусочки картофеля получившейся смесью.

И положите картофель в духовку на 20 минут, чтобы появилась та самая хрустящая корочка. Вуаля!

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Как сварить сырный соус

Многие думают, что приготовить сырный соус дома невозможно. Но опытные хозяйки знают, что это не так.

Ингредиенты:

Сыр твердый (можно смесь Чеддера и Маасдама) – 80 гр.

Молоко жирное – 100 мл.

Сливки жирные – 100 мл.

Крахмал – 1,5 ч.л.

Сливочное масло – 50 гр.

Соль и черный перец по вкусу;

Паприка, базилик, сушеный укроп и чеснок.

Готовим соус:

Трем сыр на терке и смешиваем с маслом и сливками в сотейнике. Ставим на малый огонь.

Пока сыр плавится, смешиваем молоко с крахмалом.

В горячую сырно-сливочно-масляную смесь вливаем молоко. Постоянно мешаем, огонь очень слабый – чтобы не прикипело.

Когда смесь станет равномерной, добавляем специи.

Уварите соус до смешивания всех ингредиентов и подавайте к столу!

Чем заменить кисло-сладкий соус

Признаемся честно, приготовить кисло-сладкий соус как в McDonald's действительно трудно.

Ингредиенты:

Четверть стакана варенья из абрикосов и персиков

2 ст. л. кукурузного сиропа

4 ч. л. белого уксуса

1,5 ч. л. Крахмала

0,5 ч. л. соевого соуса

0,5 ч. л. Горчицы

Щепотка соли

1 зубчик чеснока

2 ст. л. воды

Готовим соус:

Все ингредиенты, кроме воды, помещаем в чашу.

Перемешиваем блендером, пока не получится однородная масса.

Пюре перекладываем в сотейник и ставим на средний огонь.

Помешивая соус, вливаем воду и готовим около 7 минут. Готово!