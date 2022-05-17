Диетологи назвали напиток, подавляющий аппетит

В беседе с "Известиями" врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о напитке, который способствует похудению благодаря тому, что подавляет аппетит. Этот напиток - кофе.

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Многие убеждены, что кофе вредит при похудении, однако диетолог опровергла эту информацию, заявив, что он, напротив, лишь способствует снижению веса, благодаря тому, что является естественным аноректиком - подавляет аппетит.

Но стоит учитывать, что речь идет о кофе без сиропов, сахара, молока и сливок - о чистом черном кофе. В таком случае он не содержит калорий.

«В данном случае мы обсуждаем кофе только при условии, что человек его любит пить и пьет. Когда человек желает похудеть, многие врачи запрещают ему пить кофе. Этим они показывают свою абсолютную некомпетентность и неграмотность», — подчеркнула диетолог.

Врач отметила, что если после выпитого кофе самочувствие ухудшается или учащается пульс, этот напиток стоит заменить на цикорий.