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28 минут назад

Диетологи назвали напиток, подавляющий аппетит

Мира Маркина

В беседе с "Известиями" врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о напитке, который способствует похудению благодаря тому, что подавляет аппетит. Этот напиток - кофе.

Диетологи назвали напиток, подавляющий аппетит
Фото: pixabay.compixabay.com

Многие убеждены, что кофе вредит при похудении, однако диетолог опровергла эту информацию, заявив, что он, напротив, лишь способствует снижению веса, благодаря тому, что является естественным аноректиком - подавляет аппетит.

Но стоит учитывать, что речь идет о кофе без сиропов, сахара, молока и сливок - о чистом черном кофе. В таком случае он не содержит калорий.

«В данном случае мы обсуждаем кофе только при условии, что человек его любит пить и пьет. Когда человек желает похудеть, многие врачи запрещают ему пить кофе. Этим они показывают свою абсолютную некомпетентность и неграмотность», — подчеркнула диетолог.

Врач отметила, что если после выпитого кофе самочувствие ухудшается или учащается пульс, этот напиток стоит заменить на цикорий.

Ранее мы писали, что Елена Малышева рассказала об опасности приема витамина А.

Еда,Елена Малышева,
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