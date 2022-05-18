В чем опасность имитированной икры

Дарья Нечаева, диетолог-эндокринолог “СМ-Клиника” в Санкт-Петербурге, предупредила “Газету.Ru” об опасности имитационной икры.

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Эксперт сообщает, что натуральные красители в искусственной икре часто заменяются более дешевыми химическими, которые опасны для здоровья. Кроме того, в состав икры, отмечает врач, входит большое количество консервантов.

“Поэтому лучше отдавать предпочтение икре в стеклянных банках. Обычно такой продукт пастеризован”,

– делится специалист.

Кроме того, она отметила, что в искусственной икре гораздо больше соли, чем в натуральной, что нарушает водно-солевой баланс в организме.

“Молочная и лимонная кислота представляют скрытую угрозу. Обе они могут вызвать аллергическую реакцию”,

– говорит эндокринолог.