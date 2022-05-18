7 продуктов, вызывающих вздутие живота

Иногда округлость в районе талии не имеет ничего общего с лишним весом: из-за повышенного газообразования живот выглядит больше, чем есть на самом деле.

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Диетологи уверены: плоский живот — результат прежде всего не спортивных тренировок, а правильного питания. Правда, при этом врачи предупреждают: не стоит добиваться кубиков пресса, ведь небольшой слой жировой ткани в этой области для женщин — показатель здоровья. Но иногда живот выглядит больше, становится округлым и твердым, визуально делая девушку менее стройной. Часто вздутие происходит из-за определенных продуктов, которые влияют на газообразование.

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Чтобы избежать этой неприятности, стоит ограничить употребление

Соленой пищи: как известно, такая еда задерживает жидкость в организме;

Молока и молочных продуктов: у многих взрослых людей развивается непереносимость лактозы.

Кроме того, к вздутию живота могут привести и полезные продукты, которые входят даже в диетический рацион, поэтому их лучше не есть перед важным мероприятием, когда хочется выглядеть особенно изящной в узком платье.

Бобовые

Фасоль, горох, чечевица, как известно всем, вызывают повышенное газообразование. Это происходит из-за рафинозы — пищевых волокон, которые сложно усваиваются организмом. Но отказываться от бобовых не следует: они остаются одним из главных источников растительного белка, богаты витаминами. Чтобы организм справлялся с такой пищей, начинайте вводить фасоль, горох, чечевицу небольшими порциями и есть их регулярно.

Крестоцветные овощи

Кажется, что может быть более диетическим, чем брокколи? Согласно некоторым мифам, этот овощ и вовсе обладает отрицательной калорийностью — на его переваривание тратится больше энергии, чем содержится в соцветии. Но и брокколи, и цветная капуста, и другие крестоцветные в сыром и обжаренном виде могут вызвать вздутие живота. Если у вас намечается важное мероприятие, выберите на обед другие овощи или приготовьте брокколи на пару: как ни странно, в таком виде оно уменьшает риск повышенного газообразования.

Газированные напитки

Часто даже после несладкой газировки можно почувствовать себя «раздутым», так происходит из-за пузырьков воздуха, которые мы проглатываем вместе с водой. Чтобы не вызвать вздутие живота, отдавайте предпочтение напиткам без газа.

Жирная пища

Жиры затрудняют переваривание пищи, поэтому желудок после такого обеда дольше остается полным, а живот выглядит округлым. Диетологи не устают повторять: жиры необходимо включать в ежедневный рацион, именно они отвечают за блеск волос, нормальный цикл, молодую кожу без морщинок. Главное, чтобы они составляли не более трети рациона, иначе велика вероятность проблем с пищеварением.

Листья зелени

Шпинат, щавель, салат, руккола — все это настоящий клад для здоровья и стройности: они содержат витамины, олигосахариды, клетчатку, помогают быстро ощутить сытость и чувствовать себя бодрым. Но после большой миски зеленого салата можно заметить, как округлился живот. Чтобы такого не происходило, вводите зеленые листья в ежедневное меню: организм к ним привыкнет и перестанет так реагировать на обилие полезной клетчатки.

Шампиньоны

Самые распространенные в кулинарии и доступные грибы содержат в составе полиолы — разновидность органических спиртов, которые затрудняют пищеварение и вызывают вздутие живота. Поэтому после пасты с шампиньонами, жульена или грибной пиццы можно почувствовать тяжесть.

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