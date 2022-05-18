Эндокринолог назвала ужин, который поможет похудеть

— Второе главное заблуждение — есть только овощи на ужин. Это продукт, богатый клетчаткой, который улучшает перистальтику кишечника. Но это легкая пища, которая не дает полноценного чувства сытости. Ночью для снижения веса нужна выработка двух гормонов: мелатонина и гормона роста, который вырабатывается из белка. Если мы его не получили от продуктов, то получим его из мышц, а тело станет дряблым, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.