Чем заменить Пепси?

Компания Pepsi, заявившая в марте о приостановке продаж части своей продукции в России, все же будет поставлять в страну газированные напитки, однако уже под другим брендом.

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Pepsi-Cola, 7up и Mirinda станут недоступны россиянам, но на их место придет продукция с другими вкусами под брендом "Русский дар". Покупатели уже знакомы с квасом от этой фирмы, теперь же на полках появятся и другие напитки, например, лимонады со вкусом апельсина или лимона и лайма. Ожидается, что первые поставки в магазины будут осуществлены уже в июне 2022 года.

Исходя из перечисленных вкусов новых газированных напитков, нетрудно догадаться, что апельсиновый лимонад станет, вероятнее всего, альтернативой напиткам Фанта и Миринда, а лимонад со вкусом лайма и лимона - заменит Спрайт и 7Up.

В сети сразу после первых заявлений компании PepsiCo пользователи стали рассуждать, чем заменить полюбившиеся напитки. Большинство из них сошлись на мнении, что достойной альтернативой для Пепси колы станет старый добрый "Байкал". Комментаторы также отметили, что напиток настоян на сибирских травах, а это значит, что он не только по вкусу заменит иностранные напитки, но и будет гораздо более полезной альтернативой. В тот же список вошел и квас.

Помимо этого, пользователи сети вспомнили о "Тархуне" и отечественных лимонадах, таких как "Буратино", "Барбарис" или газировка "Ситро", заключив, что все эти прохладительные напитки хоть и отличаются по вкусу от тех, что производит американская компания PepsiCo, в целом смело смогут стать их альтернативой.

Некоторые даже упомянули о таком напитке, как чайный гриб, но мнение, что он сможет заменить Пепси, разделили далеко не все, хоть и польза такого напитка более очевидна.