Назван напиток, снижающий риск развития диабета

Регулярное употребление чая пуэр может предупредить развитие сахарного диабета и инсульта, заявили врач-иммунолог Андрей Продеус и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.
Полифенолы в пуэре – антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину – отвечают за снижение сахара в крови. Если пациент пьет этот чай регулярно, то повреждающее влияние глюкозы на сосуды резко уменьшается.
«Это предупреждает инсульт, слепоту, инфаркты, почечную недостаточность и потерю конечностей», — объяснил Герман Гандельман.
Ранее «Рамблер» рассказывал о влиянии зеленого чая на изменения артериального давления.