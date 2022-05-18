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1 час назад

Назван напиток, снижающий риск развития диабета

Мира Маркина

Регулярное употребление чая пуэр может предупредить развитие сахарного диабета и инсульта, заявили врач-иммунолог Андрей Продеус и врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Назван напиток, снижающий риск развития диабета
Фото: unsplash.comunsplash.com

Полифенолы в пуэре – антиоксиданты, которые повышают чувствительность к инсулину – отвечают за снижение сахара в крови. Если пациент пьет этот чай регулярно, то повреждающее влияние глюкозы на сосуды резко уменьшается.

«Это предупреждает инсульт, слепоту, инфаркты, почечную недостаточность и потерю конечностей», — объяснил Герман Гандельман.

Ранее «Рамблер» рассказывал о влиянии зеленого чая на изменения артериального давления.

Еда,Первый канал,
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