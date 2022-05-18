Раскрыта способность моркови снижать уровень холестерина

Витаминный комплекс, содержащийся в моркови, позволяет улучшить общее состояние организма, запустить в нем процессы самоочищения, снизить уровень холестерина, а также наладить работу органов пищеварения. Об этом заявила диетолог Лиза Янг.

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— Обыкновенная морковь — прекрасный поставщик растворимой клетчатки и бета-каротина, — отметила специалист.

При этом диетолог добавила, что морковь также дает возможность укрепить сердечную мышцу и кровеносные сосуды с помощью витамина А. Перекус морковью достаточно быстро насытит организм благодаря высокому содержанию клетчатки, приводит слова Янг Planeta Today.