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50 минут назад

Диетолог рассказала о способности моркови снижать уровень холестерина

Вечерняя Москва

Витаминный комплекс, содержащийся в моркови, позволяет улучшить общее состояние организма, запустить в нем процессы самоочищения, снизить уровень холестерина, а также наладить работу органов пищеварения. Об этом заявила диетолог Лиза Янг.

Раскрыта способность моркови снижать уровень холестерина
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Обыкновенная морковь — прекрасный поставщик растворимой клетчатки и бета-каротина, — отметила специалист.

При этом диетолог добавила, что морковь также дает возможность укрепить сердечную мышцу и кровеносные сосуды с помощью витамина А. Перекус морковью достаточно быстро насытит организм благодаря высокому содержанию клетчатки, приводит слова Янг Planeta Today.

Помимо этого, диетологи перечислили пять углеводных продуктов, способствующих сохранению стройности и препятствующих накоплению излишков жира на животе. Так, в список попали цельнозерновой хлеб, морковь, ферментированные продукты, бананы и греческий йогурт.

Еда,Лиза Янг,
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