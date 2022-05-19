8 сладких напитков, которые пора убрать из меню

Холодные напитки популярны летом в жару, но количество сахара в них делает их весьма вредными для организма. Юлия Нужнова, эндокринолог медицинского центра "Институт здоровья" рассказала Роскачеству, какие сладкие напитки наиболее опасны и чем их можно заменить, сообщает ИА DEITA.RU.

Сладкая газировка способствует накоплению висцерального, то есть глубокого жира, который обволакивает внутренние органы. Все сладкие напитки обладают таким негативным эффектом, но у людей, регулярно употребляющие газировку, висцерального жира на 30% больше, если сравнивать с потребителями молочных коктейлей, сладких соков и тому подобных питьевых лакомств. Для такого эффекта достаточно выпивать всего один стакан газировки в день, предупреждает Юлия Нужнова.

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Газировка, обозначенная как диетическая, вместо сахара содержит подсластители, которые создают у потребителя ощущение безвредности, и он выпивает больше напитка, чем следовало бы. А содержащийся в диетической газировке подсластитель аспартам при длительном употреблении может нарушить метаболизм, разрушить кишечную микрофлору и провоцировать развитие серьёзных хронических заболеваний, в том числе онкологических.

Если очень хочется сладкой газировки, лучше выбирать напиток, где вместо аспартама используется стевия – более безопасный подсластитель. Любители чая с сахаром тоже могут заменить сахар на стевию.

Сладкий кофе можно заменить на кофе с молоком. А в чай и кофе со льдом можно вместо сахара добавлять фрукты и ягоды.

Пакетированные соки тоже кажутся безопасным напитком, и вместо стакана сока человек может выпить весь литровый пакет. Это ударная доза сахара, а также витаминов и минералов, в большой концентрации оказывающих нагрузку на печень.

Замена пакетированным сокам – свежевыжатые соки и смузи.

Молочные коктейли пагубно влияют на сосуды. Сахар в этих коктейлях действует на пару с молочным сахаром – лактозой. Их лучше пить как можно реже. Спортивные напитки не стоит употреблять как обычное лакомство – они нужны для восстановление водного баланса и электролитов в организме после интенсивных тренировок. Вот после них такие напитки и нужно пить.