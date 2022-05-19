Названа полезная ягода для головного мозга

Употребление клюквы повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Восточной Англии.

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Ученые добились значительных успехов в исследовании деменции. По их данным, употребление клюквы в течение 12 дней может улучшить эпизодическую память.

Она включает в себя долговременные воспоминания о предыдущем опыте и в первую очередь страдает при болезни Альцгеймера. Эксперты также отметили, что значительным фактором риска возникновения деменции является низкое потребление фруктов и овощей.