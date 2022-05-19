Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

Названа ягода, которая повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти

Вечерняя Москваиещё 2

Употребление клюквы повышает уровень кислорода в мозге и уменьшает потерю памяти. Об этом свидетельствуют результаты исследования Университета Восточной Англии.

Названа полезная ягода для головного мозга
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ученые добились значительных успехов в исследовании деменции. По их данным, употребление клюквы в течение 12 дней может улучшить эпизодическую память.

Она включает в себя долговременные воспоминания о предыдущем опыте и в первую очередь страдает при болезни Альцгеймера. Эксперты также отметили, что значительным фактором риска возникновения деменции является низкое потребление фруктов и овощей.

Клюква содержит множество уникальных проантоцианидов. Они обладают более явными свойствами нежели полифенолы, которые содержатся в других фруктах, передает «МедикФорум».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители