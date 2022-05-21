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1 час назад

Рецепт: орешки со сгущенкой как в детстве

Мира Маркина

Песочное печенье “орешек” сейчас можно купить в любом супермаркете. Но будет ли оно таким вкусным, как вы помните с детства? Вряд ли. Если вы захотите сделать это печенье дома, воспользуйтесь проверенным рецептом “Рамблера”. Для выпекания “орешков” вам понадобятся:

Рецепт: орешки со сгущенкой как в детстве
Фото: Кадр из видеоКадр из видео
  • яйца куриные – 3 шт
  • сливочное масло – 200 гр
  • сахар-песок – 150 гр
  • мука пшеничная – 400 гр
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 0.5 чайной ложки
  • вареная сгущенка – 2 банки

Из этого количества теста получится 30-40 печений (зависит от диаметра орешка).

Приготовление

Прежде чем приступить к приготовлению теста, необходимо довести сливочное масло до комнатной температуры. Но не нужно его растапливать. Достаточно просто оставить брикет на кухне на пару-тройку часов.

Мягкое масло взбейте с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте по одному яйца (тоже комнатной температуры). Хорошо взбейте масляно-яичную смесь.

Смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель. В получившуюся “сушку” добавьте масляно-яичную смесь и быстро замесите однородное мягкое тесто.

Форму для выпечки орешков слегка смажьте растительным маслом, поместите в каждое углубление по шарику теста (приблизительный расчет: чайная ложка теста – один шарик). Выпекайте печенье согласно инструкции к вашей “орешнице” до золотистого цвета.

Остывшие половинки “орешков” можно обрезать, чтобы печенье было красивым. Далее следует начинить “скорлупки” варенкой и соединить их, “склеивая” половинки между собой.

Приятного аппетита!

Еда,
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