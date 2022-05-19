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13 минут назад

Гастроэнтеролог рассказала, как съесть шашлык и не навредить здоровью

РИАМО

Гастроэнтеролог Наталья Шинкарева рассказала, что нельзя объедаться шашлыком, при этом жареное мясо на углях – не такое уж и вредное блюдо, сообщает aif.ru.

Как съесть шашлык и не навредить здоровью
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Шашлык – это не диетическое блюдо, потому что это жареная и жирная пища. Есть шашлык нужно в разумных количествах, чтобы не нанести вред организму», – предупредила врач.

При этом она отметила и полезность данного блюда. При приготовлении шашлыка не используют масла, поэтому мясо получается не сильно калорийным. Также в нем содержатся белки и аминокислоты.

«Шашлык – это белковое блюдо, со всеми незаменимыми аминокислотами, а это жизненно необходимо для строительства клеток в организме, работы всех систем, в том числе иммунной», – сказала гастроэнтеролог.

Однако от шашлыка есть и вред – его зажаристая корочка, в которой содержится большое количество канцерогенов.

Еда,
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