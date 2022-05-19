Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала полезный для снижения холестерина в крови доступный овощ

Lenta.ru

Сертифицированный диетолог Лиза Янг заявила, что овощи, как правило, крайне благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. В беседе с изданием Eat This, Not That! специалист назвала морковь самым полезным и доступным из них.

Назван доступный для снижения холестерина овощ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Янг объяснила, что в моркови содержится большое количество растворимой клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина в крови, что, в свою очередь, ведет к уменьшению риска развития заболеваний сердца. Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в журнале The Lancet в 2019 году, всего 25 граммов клетчатки в сутки помогут держать под контролем вес, уровень сахара, холестерина и давления, сказала диетолог.

Также этот овощ богат бета-каротином — предшественником витамина А, необходимым для профилактики ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Янг.

Еда,Лиза Янг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители