Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
2 часа назад

Названы жирные продукты для стабилизации уровня холестерина

Вечерняя Москва

Некоторые продукты, такие как жирная рыба, могут помочь со стабилизацией уровня холестерина в крови.

Названы жирные продукты для стабилизации уровня холестерина
Фото: PixabayPixabay

Согласно данным исследований клиники Майо, в странах, где люди регулярно употребляют жирную рыбу, врачи наблюдают меньшее число сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о странах Средиземноморья, Гренландии, а также Японии.

Там широко распространены такие виды жирной рыбы, как сельдь, скумбрия и сардины. Медики говорят, что такая рыба богата жирной кислотой омега-3, она, в свою очередь, снижает уровень триглицеридов, чем и обусловлено снижение уровня холестерина в крови.

По данным организации Heart UK, омега-3 также содержится в грецких орехах, семенах льна, кунжуте, фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи, соевых бобах и некоторых растительных маслах, передает «МедикФорум».

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители