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2 часа назад

Диетолог пояснила, как правильно пить зеленый чай

Вечерняя Москва

Диетолог Пакизе Гизем Акгюль из всех видов чая назвала самым полезным именно зеленый. Она раскрыла два важных правила, соблюдая которые можно извлечь максимум из этого напитка.

Диетолог объяснила, как нужно пить зеленый чай
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое правило касается процесса заваривания напитка. Листья нужно залить крутым кипятком не более чем на 4-5 минут. Важно использовать стеклянную, а не пластиковую или алюминиевую посуду. Правильно заваренный зеленый чай должен иметь легкий травянистый запах и слегка горьковатый вкус

Также важна умеренность в употреблении напитка. Не стоит выпивать более трех чашек в день.

Диетолог отметила, что сырье для заваривания черного и зеленого чая собирают с одних и тех же растений, но отличается технология обработки. В зеленом чае сохраняется больше полифенолов, витаминов С, B1 и B2, а также теанина — вещества, позволяющего снимать стресс, передает Царьград.

Ранее онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму.

Еда,Иван Карасев,
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