Диетолог призвала россиян отказаться от манной каши по утрам

По ее словам, лучше есть по утрам кашу, чем завтраки быстрого приготовления, в частности сладкие хлопья и гранолу. Капустина объяснила, что такие завтраки состоят из переработанных злаков, а чаще всего и вовсе сделаны из муки, что не полезно ни для фигуры, ни в целом для организма.