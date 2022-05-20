Названа опасность меда для здоровья

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что постоянное употребление меда вредно для здоровья из-за высокого содержания сахара.
Продукт может ускорять старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, ожирения, диабета. Об этом сообщает URA.RU.
По его словам, польза меда на самом деле преувеличена, ведь это высоко сахаросодержащий продукт.
"А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее. Также мед является высоко аллергизирующим продуктом. На него может произойти реакция. И если такое случается, то таким людям мед нельзя применять и наружно, даже в составе кремов",
— рассказал Гинзбург.
Он отметил, что продукция пчелиного производства полезна исключительно при простудах. Диетолог добавил, что без вреда для здоровья в день можно употреблять не более трех чайных ложек меда.