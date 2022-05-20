Названа опасность меда для здоровья

"А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее. Также мед является высоко аллергизирующим продуктом. На него может произойти реакция. И если такое случается, то таким людям мед нельзя применять и наружно, даже в составе кремов",