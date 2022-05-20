Эксперт рассказала о пользе и вреде молока

Клинический психолог по расстройствам пищевого поведения, диетолог-консультант, нутрициолог Зоя Богданова в разговоре с Москвой 24 порекомендовала пить теплое молоко перед сном, чтобы лучше засыпать.

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По словам специалиста, этот продукт богат таким полезным веществом, как мелатонин. Это нейропептид, который улучшает качество нашего сна.

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В молоке содержится и триптофан – аминокислота, которая позволяет вырабатывать гормоны счастья в организме, перечисляет эксперт. Диетолог рекомендует пить перед сном именно теплое молоко, поскольку при нагревании белок легче усваивается.

"Ну и, конечно же, ночью лучше усваивается кальций из молока, который, как раз пока вы спите, занимается синтезом и восстановлением вашей костной ткани",

– рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Если у человека есть сахарный диабет, ожирение или инсулинорезистентность, лучше взять безлактозное молоко. Его можно также подогреть перед употреблением, уточнила специалист.

Парное молоко действительно полезно, но качество такой продукции на прилавках может вызвать сомнение, продолжает Богданова.

"Мы не знаем, мыли ли вымя этой коровы или козы. Как оно обрабатывалось, как потом в центрифуге делали процесс сепарации молока, пастеризовали ли это парное молоко на производстве",

– говорит эксперт.

Молоко, которое можно встретить на прилавках магазинов, имеет разные сроки годности. Некоторые продукты хранятся мало, а какие-то полгода. Специалист убежден, что молоко с большим сроком годности сохраняет абсолютно те же свойства, что и скоропортящееся.

"У нас есть восстановленные молочные продукты из порошка. Есть продукты, которые взяли из-под коровы, пастеризовали, разлили по пакетам – у них короткий срок. Есть продукты средней пастеризации и утрапастеризации, где используется специальная шестислойная упаковка, которая позволяет сохранять молоко в том самом виде, в каком оно существует в природе, избавив его от всего самого вредного",

– говорит эксперт.

Однако в некоторых случаях молоко способно принести не только пользу, но и вред, предупреждает специалист. В частности, оно может стать причиной появления прыщей.

"Много всяких разных исследований по этому поводу, но когда в организме высокий уровень инсулина и у вас, например, непереносимость лактозы, это может вызывать снижение иммунитета, и в том числе воспалительные процессы. В данном случае по-хорошему надо бы провериться на инсулин и сходить к эндокринологу",

– отмечает нутрициолог.