Повар поделился секретами приготовления перца по-молдавски

Перцы — сытное и вкусное блюдо, которое понравится всем в вашей семье. На первый взгляд кажется, что его приготовление под силу только профессиональным поварам, но на самом деле рецепт достаточно прост. Главное — не забыть советы фуд-блогера Николая Гагарина.

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Перец по-молдавски — один из вариантов блюда. Перец нужно вымыть и высушить, очистить, уложить на противень, застелив его предварительно пергаментной бумагой. Отправить в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 40 минут.

После запекания удалить с перца кожицу. Уложить его на тарелку, оставив место в центре. Натереть чеснок на мелкой терке. Выложить в небольшую чашку, залить его подсолнечным ароматным маслом. Посыпать перец крупной солью и добавить приправы по вкусу.

Рекомендуется употреблять блюдо холодным. При подаче можно украсить зеленью.