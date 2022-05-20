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3 часа назад

Повар поделился секретами приготовления перца по-молдавски

Daily Storm

Перцы — сытное и вкусное блюдо, которое понравится всем в вашей семье. На первый взгляд кажется, что его приготовление под силу только профессиональным поварам, но на самом деле рецепт достаточно прост. Главное — не забыть советы фуд-блогера Николая Гагарина.

Повар поделился секретами приготовления перца по-молдавски
Фото: unsplash.comunsplash.com

Перец по-молдавски — один из вариантов блюда. Перец нужно вымыть и высушить, очистить, уложить на противень, застелив его предварительно пергаментной бумагой. Отправить в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 40 минут.

После запекания удалить с перца кожицу. Уложить его на тарелку, оставив место в центре. Натереть чеснок на мелкой терке. Выложить в небольшую чашку, залить его подсолнечным ароматным маслом. Посыпать перец крупной солью и добавить приправы по вкусу.

Рекомендуется употреблять блюдо холодным. При подаче можно украсить зеленью.

Для приготовления вам понадобится:
  • перец сорта «Блонди» — 12 штук;
  • чеснок — 5-6 зубчиков;
  • подсолнечное масло — 50 грамм;
  • соль, перец — по вкусу. 
Еда,Николай Гагарин,
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