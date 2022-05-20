Как охладиться в жару: пять безалкогольных коктейлей

Календарное лето не за горами, а теплая погода уже радует россиян. Правда, иногда жара становится такой, что хочется выпить чего-то холодного. По этому поводу редакция «ФедералПресс» собрала 5 рецептов лучших охлаждающих коктейлей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Безалкогольный мохито

Для рецепта понадобятся

половина лайма,

5 веточек мяты,

содовая или минеральная вода,

3 чайных ложки тростникового сахара.

Для начала нужно высыпать сахар, добавить листья мяты и порезанный лайм. Все это надо чуть-чуть раздавить, чтобы ингредиенты дали сок, и залить газированной водой.

Освежающий лимонад

Это самый простой в приготовлении напиток.

Нужен

один лимон,

50 граммов лимонного сока,

газировка и лед.

Все ингредиенты смешать, добавить лед и украсить порезанным лимоном.

Английский дачный коктейль

Если вы привыкли пить чай только теплым, то советуем попробовать этот вариант, чтобы сломать стереотип.

Необходимые ингредиенты:

120 миллилитров чая,

150 граммов малины,

сахар,

колотый лед и мята.

На дно бокала нужно выложить лед, после налить сладкий чай, добавить к нему сок от выжатой малины и украсить мятой.

Клубничный молочный коктейль

Любителям холодных, но сладких напитков стоит вспомнить о молочных коктейлях.

Для рецепта потребуется

150 граммов клубники,

100 граммов мороженного и по желанию 100 граммов молока или сока, если хочется получить более жидкую консистенцию.

Все ингредиенты нужно смешать с помощью блендера.

Кофейный бамбл

Если же вы любите кофе, то стоит присмотреться к бамблу. Он не только освежает, но и бодрит.