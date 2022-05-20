Как охладиться в жару: пять безалкогольных коктейлей

Календарное лето не за горами, а теплая погода уже радует россиян. Правда, иногда жара становится такой, что хочется выпить чего-то холодного. По этому поводу редакция «ФедералПресс» собрала 5 рецептов лучших охлаждающих коктейлей.
Для рецепта понадобятся
Для начала нужно высыпать сахар, добавить листья мяты и порезанный лайм. Все это надо чуть-чуть раздавить, чтобы ингредиенты дали сок, и залить газированной водой.
Это самый простой в приготовлении напиток.
Нужен
Все ингредиенты смешать, добавить лед и украсить порезанным лимоном.
Если вы привыкли пить чай только теплым, то советуем попробовать этот вариант, чтобы сломать стереотип.
Необходимые ингредиенты:
На дно бокала нужно выложить лед, после налить сладкий чай, добавить к нему сок от выжатой малины и украсить мятой.
Любителям холодных, но сладких напитков стоит вспомнить о молочных коктейлях.
Для рецепта потребуется
Все ингредиенты нужно смешать с помощью блендера.
Если же вы любите кофе, то стоит присмотреться к бамблу. Он не только освежает, но и бодрит.
Для рецепта потребуется смешать все ингредиенты, а это: две порции эспрессо, 100 миллилитров апельсинового сока, карамельный сироп и лед.