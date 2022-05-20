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3 часа назад

Как охладиться в жару: пять безалкогольных коктейлей

РИА "ФедералПресс"

Календарное лето не за горами, а теплая погода уже радует россиян. Правда, иногда жара становится такой, что хочется выпить чего-то холодного. По этому поводу редакция «ФедералПресс» собрала 5 рецептов лучших охлаждающих коктейлей.

Как охладиться в жару: пять безалкогольных коктейлей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Безалкогольный мохито

Для рецепта понадобятся

  • половина лайма,
  • 5 веточек мяты,
  • содовая или минеральная вода,
  • 3 чайных ложки тростникового сахара.

Для начала нужно высыпать сахар, добавить листья мяты и порезанный лайм. Все это надо чуть-чуть раздавить, чтобы ингредиенты дали сок, и залить газированной водой.

Освежающий лимонад

Это самый простой в приготовлении напиток.

Нужен

  • один лимон,
  • 50 граммов лимонного сока,
  • газировка и лед.

Все ингредиенты смешать, добавить лед и украсить порезанным лимоном.

Английский дачный коктейль

Если вы привыкли пить чай только теплым, то советуем попробовать этот вариант, чтобы сломать стереотип.

Необходимые ингредиенты:

  • 120 миллилитров чая,
  • 150 граммов малины,
  • сахар,
  • колотый лед и мята.

На дно бокала нужно выложить лед, после налить сладкий чай, добавить к нему сок от выжатой малины и украсить мятой.

Клубничный молочный коктейль

Любителям холодных, но сладких напитков стоит вспомнить о молочных коктейлях.

Для рецепта потребуется

  • 150 граммов клубники,
  • 100 граммов мороженного и по желанию 100 граммов молока или сока, если хочется получить более жидкую консистенцию.

Все ингредиенты нужно смешать с помощью блендера.

Кофейный бамбл

Если же вы любите кофе, то стоит присмотреться к бамблу. Он не только освежает, но и бодрит.

Для рецепта потребуется смешать все ингредиенты, а это: две порции эспрессо, 100 миллилитров апельсинового сока, карамельный сироп и лед.

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