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2 часа назад

Названы признаки опасного для здоровья помидора

Даша Краснова

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что помидоры, несмотря на большое количество витаминов и минеральных веществ, могут принести вред. Ее слова передает радио Sputnik.

Названы признаки опасного для здоровья помидора
Фото: unsplashunsplash

Специалистка предупредила, что в овоще может содержаться соланин — яд растительного происхождения, поэтому следует есть только спелые плоды.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при язвенной болезни, гастрите, панкреатите и других нарушениях пищеварения лучше ограничить употребление томатов, так как в противном случае не исключены дискомфорт и рези.

Из-за щавелевой кислоты помидоры не рекомендуются людям, склонным к мочекаменной болезни, добавила диетолог.

В помидорах могут накапливаться нитраты, но это можно определить по внешнему виду овоща. Если при разрезе вы видите много жестких прожилок, то помидор подкармливали нитратами.

Они, попадая в организм, могут нарушать клеточное дыхание, переводить гемоглобин в его неактивную форму, не способную переносить кислород, что ведет к развитию гипоксии, рассказала специалистка.

«Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы это особенно опасно. При тепловой обработке продукта нитраты переходят в нитрозамин, а это канцероген», — объяснила она.

В норме человек без жалоб на здоровье может съедать три помидора в день, а при проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта — не более одного.

До этого мы рассказывали, как подкормить помидоры.

Еда,Елена Соломатина,
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