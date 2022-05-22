Секреты жареной картошки из разных стран мира

Жареная картошка — блюдо, которое представлено во всех международных кухнях, но по-разному. Рассказываем, как его готовят в трех странах мира.
«Фиш энд чипс» — блюдо британской кухни, знакомое многим со страниц учебника английского языка. Несмотря на созвучие, «чипс» — это не чипсы, а жареная картошка.
Также известное как «смелая картошка» (или patatas bravas), это блюдо родом из столицы Каталонии — Барселоны. «Смелой» клубни становятся, когда в соус добавляют много перца и красной паприки. Иногда картофель поливают смесью оливкового масла и уксуса, в котором растерли кайенский перец.
Популярный гарнир появился на свет в конце XVII века. По легенде, картофелем заменяли рыбу в те дни, когда не удалось ничего поймать. Чтобы не голодать, рыбаки резали на длинные дольки картошку и дважды обжаривали в масле до хрустящей корочки.