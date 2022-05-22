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3 часа назад

Секреты жареной картошки из разных стран мира

Мира Маркина

Жареная картошка — блюдо, которое представлено во всех международных кухнях, но по-разному. Рассказываем, как его готовят в трех странах мира.

Секреты жареной картошки из разных стран мира
Фото: unsplash.comunsplash.com

Великобритания: «чипс»

«Фиш энд чипс» — блюдо британской кухни, знакомое многим со страниц учебника английского языка. Несмотря на созвучие, «чипс» — это не чипсы, а жареная картошка.

  • Сухие клубни режут на длинные дольки и обжаривают в кипящем масле. Сверху — щепотку крупной соли, затем — в предварительно разогретую до 150°С на пару минут.
unsplash.com

Испания: картофель по-каталонски

Также известное как «смелая картошка» (или patatas bravas), это блюдо родом из столицы Каталонии — Барселоны. «Смелой» клубни становятся, когда в соус добавляют много перца и красной паприки. Иногда картофель поливают смесью оливкового масла и уксуса, в котором растерли кайенский перец.

  • Клубни картофеля (можно в мундире) сварить до полу-готовности (примерно 10 минут), обжарить на среднем огне до аппетитной корочки. Для соуса нужно обжарить лук и чеснок, добавить пюрированные томаты без кожуры, добавить шафран и красный перец. Перемешать и полить соусом картошку.
unsplash.com

Бельгия: картофель фри

Популярный гарнир появился на свет в конце XVII века. По легенде, картофелем заменяли рыбу в те дни, когда не удалось ничего поймать. Чтобы не голодать, рыбаки резали на длинные дольки картошку и дважды обжаривали в масле до хрустящей корочки.

  • Обмытый в воде картофель жарят в жире или масле в соотношении 1:4. Сначала жарят 2 минуты при температуре 145–150 °C, во второй раз — 5 минут при 175–180 °C.
unsplash.com
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