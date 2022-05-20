Что будет с телом, если есть огурцы каждый день

Похрустывая огурцом, добавленным в салат, вы можете и не знать о том, какую пользу он приносит вашему организму. И все же есть этот овощ в больших количествах все-таки не рекомендуется. Почему? Расскажет “Рамблер”.
Сначала стоит сказать несколько слов о пользе этого овоща. В 100 граммах огурца содержится всего 15 килокалорий. Он на 95% состоит из воды (что важно, например, при обезвоживании) и при этом является неплохим источником калия – минерала, полезного для работы сердца.
У огурца низкий гликемический индекс (15). Если есть этот овощ регулярно, то резистентность к инсулину снизится, а это, в свою очередь, уменьшит риск заболевания диабетом (II типа) и ожирением.
Терпкий вкус кожуры огурца обусловлен кукурбитацинами. Последние вместе с лигнанами являются антиоксидантами, защищающими наши клетки от повреждений, отмечает врач диетолог, эндокринолог, преподаватель образовательного проекта «Школа REforma.LIFE» Рау Майра.
Съев пару огурцов, вы почувствуете насыщение. Хотите сделать перекус более плотным? Съешьте огурец, обмакнув его в хумус или гуакамоле.
Поскольку в огурцах содержится клетчатка, добавление их в рацион будет профилактикой запоров, так как стимулируется перистальтика кишечника. Однако стоит помнить о том, что этот овощ может провоцировать вздутие живота и метеоризм. Неприятные ощущения вы почувствуете в том случае, если съедите огурцов слишком много.