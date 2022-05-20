Что будет с телом, если есть огурцы каждый день

Похрустывая огурцом, добавленным в салат, вы можете и не знать о том, какую пользу он приносит вашему организму. И все же есть этот овощ в больших количествах все-таки не рекомендуется. Почему? Расскажет “Рамблер”.

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Сначала стоит сказать несколько слов о пользе этого овоща. В 100 граммах огурца содержится всего 15 килокалорий. Он на 95% состоит из воды (что важно, например, при обезвоживании) и при этом является неплохим источником калия – минерала, полезного для работы сердца.

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У огурца низкий гликемический индекс (15). Если есть этот овощ регулярно, то резистентность к инсулину снизится, а это, в свою очередь, уменьшит риск заболевания диабетом (II типа) и ожирением.

Терпкий вкус кожуры огурца обусловлен кукурбитацинами. Последние вместе с лигнанами являются антиоксидантами, защищающими наши клетки от повреждений, отмечает врач диетолог, эндокринолог, преподаватель образовательного проекта «Школа REforma.LIFE» Рау Майра.

Наибольшее количество питательных веществ и пищевых волокон находятся в кожуре огурца, поэтому лучше использовать в пищу огурцы с кожурой. Однако, если вы не уверены в том, что огурцы безопасны в отношении пестицидов, придется очистить огурец.



В последние годы некоторое распространение получила точка зрения, согласно которой огурцы нельзя сочетать с томатами. Это абсолютный миф! Сочетайте огурцы с любыми овощами, добавляйте к горячим блюдам или ешьте просто так на перекус. Майра Рау Врач-диетолог, эндокринолог, эксперт портала «Фотострана»

Съев пару огурцов, вы почувствуете насыщение. Хотите сделать перекус более плотным? Съешьте огурец, обмакнув его в хумус или гуакамоле.