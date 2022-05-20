Врач предупредил об опасности шашлыка для детей

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, врач-педиатр и иммунолог Андрей Продеус предупредил об опасности шашлыка для детей. Пост, в котором он заявил, что такое мясо нельзя есть детям до трех лет, специалист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Как педиатр, могу вам сказать, что с наступлением теплых дней увеличивается количество детей, которых привозят к детским врачам с болями в желудке, расстройствами пищеварения, тошнотой и рвотой»,

— рассказал врач.

Специалист указал, что детская пищеварительная система находится в стадии формирования, например, у них вырабатывается меньше ферментов поджелудочной железы.

«Поэтому им труднее переваривать тяжелую пищу, которой традиционные шашлыки из свинины, безусловно, являются»,

— объяснил медик особенность детского организма.

По словам телеврача, блюда в маринаде и со специями можно вводить в рацион ребенка только после трех лет. Кроме того, шашлыки содержат канцерогены — вещества, вызывающие рак, напомнил Продеус.

«Учитывая все вышеперечисленное, детям младшего возраста есть шашлыки вместе со взрослыми нельзя!»

— предупредил педиатр. Он также подчеркнул, что шашлыки не рекомендуется давать детям с заболеваниями пищеварительной системы.

Согласно публикации специалиста, прикармливать маленьких детей можно только отварным или тушеным мясом.

«Для детей после трех лет берите на отдых безопасно приготовленное мясо, рыбу или овощи, надевайте на шампур — и пусть ребенок под вашим присмотром ест "шашлыки" вместе со всеми»,