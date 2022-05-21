Диетолог рассказала, какая еда помогает нормальной работе кишечника

Врач-диетолог Ольга Лушникова объяснила в беседе с Lenta.ru, какие продукты поддерживают полезные бактерии кишечника и способствуют его нормальной работе.
По словам диетолога, бактерии, обеспечивающие здоровье кишечника, питаются пищевыми волокнами. И если мы будем регулярно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, многие параметры нашего самочувствия будут улучшаться.
Врач посоветовала включить для этого в рацион квашеную капусту (без сахара и уксуса), фрукты, ферментированные овощи, ягоды и моченые яблоки.
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