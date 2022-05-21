Диетолог рассказала, какая еда помогает нормальной работе кишечника

"Наше здоровье очень зависит от состояния микрофлоры кишечника, поэтому ее полезные жители нуждаются в заботе. А они питаются клетчаткой. Есть неперевариваемая клетчатка — человеческий организм просто не выделяет ферментов, с помощью которых ее можно расщепить. А вот бактерии — они ее очень хорошо переваривают. И в процессе этого образуют короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут влиять на наше, например, настроение", - объяснила Лушникова.

