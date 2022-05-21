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53 минуты назад

Диетолог рассказала, какая еда помогает нормальной работе кишечника

Мира Маркина
Лушникова Ольгаэксперт

Врач-диетолог Ольга Лушникова объяснила в беседе с Lenta.ru, какие продукты поддерживают полезные бактерии кишечника и способствуют его нормальной работе.

Диетолог рассказала, какая еда помогает нормальной работе кишечника
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам диетолога, бактерии, обеспечивающие здоровье кишечника, питаются пищевыми волокнами. И если мы будем регулярно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой, многие параметры нашего самочувствия будут улучшаться.

"Наше здоровье очень зависит от состояния микрофлоры кишечника, поэтому ее полезные жители нуждаются в заботе. А они питаются клетчаткой. Есть неперевариваемая клетчатка — человеческий организм просто не выделяет ферментов, с помощью которых ее можно расщепить. А вот бактерии — они ее очень хорошо переваривают. И в процессе этого образуют короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут влиять на наше, например, настроение", - объяснила Лушникова.
Лушникова Ольга
Лушникова Ольгадиетолог-терапевт

Врач посоветовала включить для этого в рацион квашеную капусту (без сахара и уксуса), фрукты, ферментированные овощи, ягоды и моченые яблоки.

Ранее мы писали о признаках опасных для здоровья помидоров.

Еда,
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