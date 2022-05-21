Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна

Полезное свойство попкорна назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Его процитировала «Газета.Ru».
Специалист отметил, что на 100 процентов полезным попкорн назвать нельзя. Ведь при его приготовлении используются вредные жиры, сахар или соль. Регулярное употребление данного лакомства может спровоцировать проблемы с обменом веществ и развитие различных воспалений.
В то же время большое количество содержащейся в зернах кукурузы клетчатки, по словам Гинзбурга, помогает снижать уровень глюкозы и холестерина в крови. «В попкорне достаточно крахмала, в котором есть жиры, но именно благодаря клетчатке уровень сахара поднимается не резко, а медленно. Сахар не так быстро усваивается организмом, в конечном итоге это идет на пользу», — объяснил диетолог.
Врач порекомендовал съедать за день максимум две небольшие горсти не слишком сладкого попкорна. От регулярного употребления продукта он посоветовал отказаться.