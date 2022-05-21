Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна

Специалист отметил, что на 100 процентов полезным попкорн назвать нельзя. Ведь при его приготовлении используются вредные жиры, сахар или соль. Регулярное употребление данного лакомства может спровоцировать проблемы с обменом веществ и развитие различных воспалений.

В то же время большое количество содержащейся в зернах кукурузы клетчатки, по словам Гинзбурга, помогает снижать уровень глюкозы и холестерина в крови. «В попкорне достаточно крахмала, в котором есть жиры, но именно благодаря клетчатке уровень сахара поднимается не резко, а медленно. Сахар не так быстро усваивается организмом, в конечном итоге это идет на пользу», — объяснил диетолог.