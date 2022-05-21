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2 часа назад

Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна

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Полезное свойство попкорна назвал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Его процитировала «Газета.Ru».

Диетолог Гинзбург назвал полезное свойство попкорна
Фото: unsplash.comunsplash.com

Специалист отметил, что на 100 процентов полезным попкорн назвать нельзя. Ведь при его приготовлении используются вредные жиры, сахар или соль. Регулярное употребление данного лакомства может спровоцировать проблемы с обменом веществ и развитие различных воспалений.

В то же время большое количество содержащейся в зернах кукурузы клетчатки, по словам Гинзбурга, помогает снижать уровень глюкозы и холестерина в крови. «В попкорне достаточно крахмала, в котором есть жиры, но именно благодаря клетчатке уровень сахара поднимается не резко, а медленно. Сахар не так быстро усваивается организмом, в конечном итоге это идет на пользу», — объяснил диетолог.

Врач порекомендовал съедать за день максимум две небольшие горсти не слишком сладкого попкорна. От регулярного употребления продукта он посоветовал отказаться.

Еда,Михаил Гинзбург,
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