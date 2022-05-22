Диетолог перечислила самые вредные салаты у россиян

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми вредными среди популярных салатов у россиян являются оливье, селедка под шубой и мимоза. Об этом сообщает URA.RU.
"Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещается горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой. Большое количество соли и все вместе получается сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. К этому идет еще гарнир, мясо. Это сумасшедший рацион. Для одного приема пищи это очень много",
— рассказала диетолог.
Вторым вредным салатом является селедка под шубой. У него приблизительно такая же популярность, как и у оливье. В этом салате также смешиваются разные продукты. Это блюдо может повредить людям, у которых есть склонность к отекам и проблемам с почками.
Третий вредный салат, мимоза, также готовят с добавлением большого количества майонеза. Чтобы оливье стало менее вредным, Писарева предложила добавлять в салат куриное филе вместо колбасы, а также не добавлять соли. Майонез можно заменить йогуртовым соусом, а яйца – на авокадо.
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