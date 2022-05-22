Диетолог перечислила самые вредные салаты у россиян

"Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез. Второе — там совмещается горошек, бобовые, крахмалистые, плюс чаще всего его делают с колбасой. Большое количество соли и все вместе получается сумасшедшая углеводная бомба с большим количеством калорий. К этому идет еще гарнир, мясо. Это сумасшедший рацион. Для одного приема пищи это очень много",