Диетолог назвала вредное для здоровья масло

Не всякое масло пригодно для жарки. Если оно меняет свои химические свойства при нагреве, это может негативным образом сказаться на нашем здоровье. Например, повышается риск развития онкологических заболеваний. О том, как узнать, какое масло годится для жарки, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов Александра Разаренова.

"Для жарки необходимо выбирать те масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот — не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот",

Если масло начинает дымить на сковородке — это первый признак, что на нем жарить нельзя. Это означает, что между маслом и кислородом происходит химическая реакция, в результате которой образуются свободные радикалы. Именно эти вещества приводят к дегенеративным изменениям, поддерживают воспалительные процессы и способствуют развитию раковых заболеваний.