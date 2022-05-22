Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Диетолог рассказала, какое масло вредно для здоровья

Российская Газетаиещё 1

Не всякое масло пригодно для жарки. Если оно меняет свои химические свойства при нагреве, это может негативным образом сказаться на нашем здоровье. Например, повышается риск развития онкологических заболеваний. О том, как узнать, какое масло годится для жарки, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов Александра Разаренова.

Диетолог назвала вредное для здоровья масло
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Для жарки необходимо выбирать те масла, которые обладают высокой точкой дымления, минимальным количеством полиненасыщенных жирных кислот — не более 15 процентов, и максимальным содержанием насыщенных жирных кислот",

— рассказала специалист.

Такими маслами, проявляющими высокую устойчивость к нагреванию, являются рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения. Таким образом, сковороду лучше намазать рафинированным подсолнечным маслом, либо смальцем.

Если масло начинает дымить на сковородке — это первый признак, что на нем жарить нельзя. Это означает, что между маслом и кислородом происходит химическая реакция, в результате которой образуются свободные радикалы. Именно эти вещества приводят к дегенеративным изменениям, поддерживают воспалительные процессы и способствуют развитию раковых заболеваний.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители