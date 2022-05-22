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59 минут назад

Диетолог перечислила каши, которые опасно есть на завтрак

Катерина Саломе
Елена Соломатинаэксперт

Некоторые виды каш повышают уровень глюкозы в крови. Таким свойством обладают рисовая и манная. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог перечислила каши, которые опасно есть на завтрак
Фото: pixabay.compixabay.com
Далеко не все каши полезны, с утра особенно. Многим людям их вообще есть не надо или же есть исключительно редко. К таким относятся манная каша, всеми любимая с детства, рисовая каша. Рисовую кашу мы обычно едим, приготовив ее из белого риса
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

По словам доктора, эти крупы имеют высокий гликемический индекс за счет высокого содержания крахмала. Именно поэтому после их употребления резко поднимается уровень сахара в крови.

Повышение глюкозы в крови с утра может повредить не только человеку с сахарным диабетом либо инсулинорезистентностью, человеку с лишним весом, но и вполне здоровому, если он будет злоупотреблять вот такими продуктами
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Как отметила диетолог, манная и рисовая каши не дают долгосрочный заряд энергии. А те, кто страдает от связанных с плохой утилизацией сахара заболеваний, могут столкнуться с тревожностью, раздражительностью и головной болью, добавила эксперт.

Еда,Елена Соломатина,
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