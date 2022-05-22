Диетолог перечислила каши, которые опасно есть на завтрак

Некоторые виды каш повышают уровень глюкозы в крови. Таким свойством обладают рисовая и манная. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам доктора, эти крупы имеют высокий гликемический индекс за счет высокого содержания крахмала. Именно поэтому после их употребления резко поднимается уровень сахара в крови.
Как отметила диетолог, манная и рисовая каши не дают долгосрочный заряд энергии. А те, кто страдает от связанных с плохой утилизацией сахара заболеваний, могут столкнуться с тревожностью, раздражительностью и головной болью, добавила эксперт.