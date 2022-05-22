Прием завтрака стимулирует синтез гастроинтестинальных гормонов. При этом прием пищи должен быть плотным и регулярным. В таком случае человек будет более длительное время испытывать чувство сытости и меньше есть в течение дня.
Блогер @ana_fox_recipes опубликовала в своем Telegram-аккаунте рецепт сытного, но при этом быстрого завтрак. Для приготовления понадобятся:
яйца — 3 шт.,
лаваш круглый — 4 листа,
колбаса — 100 г.,
сыр — 120 г.,
помидор — 1 шт.,
сливочное масло — 10 г,
соль, перец и другие специи можно использовать по своему усмотрению.
Ролик собрал более 7500 лайков. Подписчикам рецепт явно пришелся по вкусу. Пользователи сердечно благодарили автора за рекомендацию.
"Вы такая умничка, вкусные у вас рецепты, а главное — быстрые. Спасибо вам! Смотрю с удовольствием и пользой",
"Смотрю все ваши ролики — это просто шедевр! Мне нравятся все ваши видео. Спасибо вам большое за это! Удачи вам",
"Снова вкусно и просто. Такое можно смотреть только на сытый желудок".
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