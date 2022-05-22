Прием завтрака стимулирует синтез гастроинтестинальных гормонов. При этом прием пищи должен быть плотным и регулярным. В таком случае человек будет более длительное время испытывать чувство сытости и меньше есть в течение дня.

Блогер @ana_fox_recipes опубликовала в своем Telegram-аккаунте рецепт сытного, но при этом быстрого завтрак. Для приготовления понадобятся:

яйца — 3 шт.,

лаваш круглый — 4 листа,

колбаса — 100 г.,

сыр — 120 г.,

помидор — 1 шт.,

сливочное масло — 10 г,

соль, перец и другие специи можно использовать по своему усмотрению.

Ролик собрал более 7500 лайков. Подписчикам рецепт явно пришелся по вкусу. Пользователи сердечно благодарили автора за рекомендацию.

"Вы такая умничка, вкусные у вас рецепты, а главное — быстрые. Спасибо вам! Смотрю с удовольствием и пользой",

"Смотрю все ваши ролики — это просто шедевр! Мне нравятся все ваши видео. Спасибо вам большое за это! Удачи вам",

"Снова вкусно и просто. Такое можно смотреть только на сытый желудок".