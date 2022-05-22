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1 час назад

Необычно и очень красиво: готовим весеннюю пиццу с горошком, козьим сыром и зеленью

Eva.ru

Конец весны — прекрасное время добавить в рацион зелень и свежие овощи. Предлагаем потрясающий рецепт пиццы, которую вы наверняка никогда не ели. Зеленый горошек, зелень и козий сыр на хрустящем тесте — разве от такого можно отказаться?

Готовим весеннюю пиццу с горошком, козьим сыром и зеленью
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • 7 г быстрых дрожжей
  • 3 ч.л. сахара
  • 250 мл теплого молока
  • 65 г кукурузной муки
  • 450 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 4 ч.л. оливкового масла + немного для смазывания миски и для соуса
  • 300 г зеленого горошка (можно замороженный)
  • небольшой пучок мяты
  • 250 г мягкого козьего сыра
  • цедра 1 лимона
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 5 штук спаржи либо
  • 2 шт небольших цуккини
  • 200 г листьев салата для подачи

Процесс приготовления:

Молоко нагрейте до 40 С. Для теста в большой миске либо в чаше миксера смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте массу на 10 минут, пока не образуется пена. Если вы используете быстродействующие или инстантные дрожжи, то пропустите этот шаг и добавьте дрожжи прямо в муку. В большой миске или в чаше миксера смешайте муку, кукурузную муку (и дрожжи, если используете инстантные), яйцо, оливковое масло, затем вмешайте теплое молоко и вымешивайте до образования однородного гладкого теста. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и оставьте подходить в теплом месте на час, до увеличения в объеме.

В это время подготовим начинку. Горошек высыпать в кипящую воду и бланшировать в течение нескольких минут до мягкости горошка. Поместить сваренный горошек и мяту в чашу блендера и размолоть в однородное пюре. Добавить соль и перец по вкусу, полить лимонный соком и оливковым маслом, перемешать. Подошедшее тесто выложить на поверхность, присыпанную мукой, затем разделите его на желаемое количество равных частей, в зависимости от того, какого размера пиццы вы хотели бы приготовить (от 2 больших, как на фото, до 8 маленьких).

Духовку разогреть до 200 С. Каждый кусочек теста раскатать в тонкий пласт и переложить на пергамент, смазанный оливковым маслом. Спаржу разрезать вдоль напополам, если используете цуккини, то порежьте их тонкими слайсами. Намазать на каждую пиццу пюре горошка, сверху посыпать раскрошенный козий сыр и выложить порезанные спаржу или цуккини. Сбрызнуть оливковым маслом и выпекать от 10 до 25 минут, в зависимости от размеров пиццы. Готовые пиццы полить оливковым маслом и посыпать при подаче салатными листьями.

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