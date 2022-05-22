Готовим весеннюю пиццу с горошком, козьим сыром и зеленью

Конец весны — прекрасное время добавить в рацион зелень и свежие овощи. Предлагаем потрясающий рецепт пиццы, которую вы наверняка никогда не ели. Зеленый горошек, зелень и козий сыр на хрустящем тесте — разве от такого можно отказаться?
Молоко нагрейте до 40 С. Для теста в большой миске либо в чаше миксера смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте массу на 10 минут, пока не образуется пена. Если вы используете быстродействующие или инстантные дрожжи, то пропустите этот шаг и добавьте дрожжи прямо в муку. В большой миске или в чаше миксера смешайте муку, кукурузную муку (и дрожжи, если используете инстантные), яйцо, оливковое масло, затем вмешайте теплое молоко и вымешивайте до образования однородного гладкого теста. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и оставьте подходить в теплом месте на час, до увеличения в объеме.
В это время подготовим начинку. Горошек высыпать в кипящую воду и бланшировать в течение нескольких минут до мягкости горошка. Поместить сваренный горошек и мяту в чашу блендера и размолоть в однородное пюре. Добавить соль и перец по вкусу, полить лимонный соком и оливковым маслом, перемешать. Подошедшее тесто выложить на поверхность, присыпанную мукой, затем разделите его на желаемое количество равных частей, в зависимости от того, какого размера пиццы вы хотели бы приготовить (от 2 больших, как на фото, до 8 маленьких).
Духовку разогреть до 200 С. Каждый кусочек теста раскатать в тонкий пласт и переложить на пергамент, смазанный оливковым маслом. Спаржу разрезать вдоль напополам, если используете цуккини, то порежьте их тонкими слайсами. Намазать на каждую пиццу пюре горошка, сверху посыпать раскрошенный козий сыр и выложить порезанные спаржу или цуккини. Сбрызнуть оливковым маслом и выпекать от 10 до 25 минут, в зависимости от размеров пиццы. Готовые пиццы полить оливковым маслом и посыпать при подаче салатными листьями.