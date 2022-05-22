Готовим весеннюю пиццу с горошком, козьим сыром и зеленью

Конец весны — прекрасное время добавить в рацион зелень и свежие овощи. Предлагаем потрясающий рецепт пиццы, которую вы наверняка никогда не ели. Зеленый горошек, зелень и козий сыр на хрустящем тесте — разве от такого можно отказаться?

Ингредиенты: 7 г быстрых дрожжей

3 ч.л. сахара

250 мл теплого молока

65 г кукурузной муки

450 г пшеничной муки

1 яйцо

4 ч.л. оливкового масла + немного для смазывания миски и для соуса

300 г зеленого горошка (можно замороженный)

небольшой пучок мяты

250 г мягкого козьего сыра

цедра 1 лимона

2 ст.л. лимонного сока

5 штук спаржи либо

2 шт небольших цуккини

200 г листьев салата для подачи

Процесс приготовления:

Молоко нагрейте до 40 С. Для теста в большой миске либо в чаше миксера смешайте теплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте массу на 10 минут, пока не образуется пена. Если вы используете быстродействующие или инстантные дрожжи, то пропустите этот шаг и добавьте дрожжи прямо в муку. В большой миске или в чаше миксера смешайте муку, кукурузную муку (и дрожжи, если используете инстантные), яйцо, оливковое масло, затем вмешайте теплое молоко и вымешивайте до образования однородного гладкого теста. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пленкой и оставьте подходить в теплом месте на час, до увеличения в объеме.

В это время подготовим начинку. Горошек высыпать в кипящую воду и бланшировать в течение нескольких минут до мягкости горошка. Поместить сваренный горошек и мяту в чашу блендера и размолоть в однородное пюре. Добавить соль и перец по вкусу, полить лимонный соком и оливковым маслом, перемешать. Подошедшее тесто выложить на поверхность, присыпанную мукой, затем разделите его на желаемое количество равных частей, в зависимости от того, какого размера пиццы вы хотели бы приготовить (от 2 больших, как на фото, до 8 маленьких).