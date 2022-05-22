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1 час назад

Кулинарный эксперт посоветовала добавлять в овсяное печенье свежую клубнику

Газета.Ruиещё 1

Свежая клубника может стать отличным ингредиентом для домашнего овсяного печенья. Добавлять ее в тесто предложило кулинарное издание The Kitchn.

Эксперт посоветовала добавлять в овсяное печенье свежую клубнику
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Свежая клубника содержит гораздо больше влаги, чем обычные добавки к печенью вроде кусочков шоколада или орехов, - написала автор рецепта Кристина Ванни. - Мне кажется, что из-за избытка влаги печенье со свежей клубникой лучше всего получается на основе овсяного печенья".

По мнению автора рецепта, овсянка впитывает клубничный сок, поэтому печенье не получается слишком мягким.

Для приготовления печенья нужно сначала подержать в тепле 110 г сливочного масла и одно яйцо, и когда масло станет мягким, взбить его с 200 г сахара до пышности, после чего добавить яйцо и чайную ложку ванильного экстракта и снова взбить. Отдельно нужно смешать 125 г овсяных хлопьев, 120 г муки, шепотку соли, половину чайной ложки соды и четверть чайной ложки разрыхлителя. Сухие ингредиенты нужно медленно ввести в яично-масляную смесь и перемешать.

В конце добавляются нарезанные ягоды клубники и белого шоколада. Печенье выкладывается на застеленный бумагой противень в виде шариков и запекается в предварительно прогретой духовке при температуре 180 г.

Еда,
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