Эксперт посоветовала добавлять в овсяное печенье свежую клубнику

"Свежая клубника содержит гораздо больше влаги, чем обычные добавки к печенью вроде кусочков шоколада или орехов, - написала автор рецепта Кристина Ванни. - Мне кажется, что из-за избытка влаги печенье со свежей клубникой лучше всего получается на основе овсяного печенья".

Для приготовления печенья нужно сначала подержать в тепле 110 г сливочного масла и одно яйцо, и когда масло станет мягким, взбить его с 200 г сахара до пышности, после чего добавить яйцо и чайную ложку ванильного экстракта и снова взбить. Отдельно нужно смешать 125 г овсяных хлопьев, 120 г муки, шепотку соли, половину чайной ложки соды и четверть чайной ложки разрыхлителя. Сухие ингредиенты нужно медленно ввести в яично-масляную смесь и перемешать.