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1 час назад

Победивший в конкурсе Елизаветы II десерт раскритиковали

Lenta.ruиещё 1

Представители организации PETA раскритиковали официальный десерт, победивший в конкурсе в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета Metro.

Победивший в конкурсе Елизаветы II десерт раскритиковали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Зоозащитники выразили свое возмущение тем фактом, что в конкурсе, организованном компанией Fortnum and Mason, лучшим из 5000 блюд оказался десерт, содержащий продукты животного происхождения. Он состоит их яиц, сливок, сливочного масла, а также желатина, изготавливаемого из говяжьих и свиных костей.

«Посреди климатической катастрофы Fortnum and Mason выбирает бисквиты»,

— возмутилась вице-президент PETA Элиза Аллен. Зоозащитница отметила, что продукты, из которых был изготовлен десерт, небезопасны с экологической точки зрения, добываются с жестокостью и не соответствуют правилам здорового питания. Кроме того, многие люди их избегают по религиозным мотивам или из-за аллергии, добавила она.

«Этот оторванный от реальности десерт больше подошел бы для средневекового стола Генриха VIII, чем для современных королевских празднеств»,

— заявила Аллен.

Первенство десерта в конкурсе также не понравилось и представителям веганских сообществ. В организации The Vegan Society выразили разочарование тем фактом, что десерт не подойдет веганам.

Автором десерта является 31-летний копирайтер из города Стокпорт Джемма Мелвин (Jemma Melvin). Торт состоит из слоев бисквитного рулета с лимонным кремом, заварного крема, желе, мандаринового соуса и раскрошенных печений амаретти.

Еда,Елизавета II,
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