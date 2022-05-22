Какой кофейный напиток повышает уровень холестерина

Не всякий кофейный напиток полезен для организма. Ученые выяснили, что один из самых популярных напитков может повышать уровень холестерина в крови.

Авторы нового исследования изучили данные более 21 000 участников, средний возраст которых составлял 56,4 года. Оказалось, что у участников, которые пили эспрессо, был более высокий уровень холестерина. Учёные пришли к выводу, что переход с нефильтрованного кофе на фильтрованный или растворимый может помочь снизить этот показатель.