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39 минут назад

Какой кофейный напиток повышает уровень холестерина

Ferra.ru

Не всякий кофейный напиток полезен для организма. Ученые выяснили, что один из самых популярных напитков может повышать уровень холестерина в крови.

Какой кофейный напиток повышает уровень холестерина
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы нового исследования изучили данные более 21 000 участников, средний возраст которых составлял 56,4 года. Оказалось, что у участников, которые пили эспрессо, был более высокий уровень холестерина. Учёные пришли к выводу, что переход с нефильтрованного кофе на фильтрованный или растворимый может помочь снизить этот показатель.

Уточняется также, что доля тех, у кого повышен уровень холестерина после употребления эспрессо, невелика. Кроме того, у этого вида напитка есть и полезные эффекты.

Еда,
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